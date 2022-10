Steven Mosher: »Staatliche Zensur sollte uns genauso viel Angst machen wie einst Corona«

Steven Mosher deckt auf, dassDr. Fauci und andere Mitglieder der Bundesregierung mit den sozialen Medien zusammenarbeiteten, um die Corona-Geschichte zu schreiben.

China-Experte Steven Mosher kommentierte 2020, dass das Coronavirus aus einem Labor in China ausgetreten sein könnte, als »falsche Information« bezeichnet und von Facebook entfernt wurde. Dies war eines der ersten Beispiele für eine lange Kampagne, die darauf abzielte, Meinungen zu zensieren, die Faucis bevorzugtes Narrativ kritisierten.

Wie Mosher auf dem Population Research Institute erklärt: »Fauci und andere in der Bundesregierung arbeiteten von Anfang an mit den sozialen Medien zusammen, um das Corona-Narrativ zu formen, und diese Bemühungen weiteten sich im Laufe der Zeit schnell aus. Jeder, der die Abriegelungen, die Schulschließungen, die Maskierung und die soziale Distanzierung in Frage stellte, wurde mit einem Schattenverbot belegt, wenn nicht sogar zum ‚Konto löschen‘-Button bestimmt.«

Er beschreibt, dass diese Kampagne von Fauci über die sozialen Medien gesteuert wurde. »Es gab eine direkte Verbindung zwischen dem Mann, der sich als Amerikas führender Experte für das Coronavirus ausgab, und Mark Zuckerberg, einem Mann, der Facebook und Instagram kontrollierte, zwei wichtige Kanäle für die Verbreitung von Corona-Informationen in der amerikanischen Bevölkerung. . . Ich meine das wörtlich. Es stellte sich heraus, dass Fauci tatsächlich Zuckers persönliche Handynummer hatte.«

Fauci führte diese Zensurkampagne durch, obwohl er selbst eine der größten Quellen für Fehlinformationen ist. Mosher erklärt: »Er forderte Schulschließungen, obwohl er wusste, dass das Risiko für Kinder durch Corona gering war, und drängte auf Abriegelungen, obwohl Studien zeigten, dass dies Leben kosten würde. Er bestand auf einer allgemeinen Maskierung, obwohl er insgeheim zugab, dass Masken nur wenig Schutz gegen Corona boten, und machte sich über die Idee lustig, dass diejenigen, die sich von einer Corona-Infektion erholten, eine natürliche Immunität hätten. Er behauptete, dass die Impfstoffe die Infektion verhindern würden und dass jede Anstrengung, sich auf den Schutz der am stärksten gefährdeten Personen zu konzentrieren, ‚Unsinn und sehr gefährlich‘ sei, was sich beides nicht bewahrheitet hat.«

Während Anthony Fauci langsam aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwindet, könnte der Rahmen der staatlich kontrollierten Zensur sozialer Medien eine bleibende Wirkung der Pandemie sein. Mosher warnt: »Das riesige Zensurunternehmen mit Social-Media-Plattformen, das es Fauci ermöglichte, die Nachrichten über Twitter, Facebook und andere Plattformen zu kontrollieren, wenn nicht gar zu kontrollieren, bleibt bestehen. Und die Biden-Administration ist keineswegs abgeneigt, diese öffentlich-private Partnerschaft zu nutzen, um eine freie und offene Debatte über Fragen, die für das Land von entscheidender Bedeutung sind, zu unterdrücken. Denken Sie an Bidens Laptop.«

»Die Amerikaner sollten sich vor Absprachen zwischen Big Government und Big Tech genauso fürchten, wie sie es im Frühjahr 2020 vor Corona taten. Solche Absprachen bieten endlose Möglichkeiten, zerstörerische Viren in unsere Köpfe zu pflanzen.«