Steinmeier spricht wieder von harten Jahren, die auf die Deutschen zukommen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Steinmeier gehört ebenfalls zu dem Kommunistenclub der die Deutschen bis zum letzten Blutstropfen ausquetschen will, nur um seine eigenen Pfründe zu sichern. Das einzige was "die da oben" können ist das deutsche Volk zu knechten, zu entrechten, ihrer Stammesgebiete zu berauben und selbst in dekadentem Luxus zu leben.

28.10.2022 - 13:37

Zunächst einmal habe ich diesen Bundespräsidenten nicht durch Wahl legitimiert und verbitte mir daher, dass dieser Mensch von mir spricht, indem er das "Wir" in seiner Rede verwendet. Auf Steinmeier mit seinem Salär als Bundespräsident und später seinem Ehrensold kommen garantiert keine harten Jahre auf Ihn zu. Diese harten Jahre, vovon dieser Grüßaugust spricht, hat er durch sein Handeln oder auch Nichthandeln in der Zeit, als er den Bundesaussenminister spielen durfte, selbst mitverursacht. Wäre das Minsker Format umgesetzt worden, würde es heute keinen Krieg in der Ukraine geben. Im übrigen könnten wir auch mit dem Krieg in der Ukraine noch gut leben, wenn dieses Land mit seiner Führung nicht so dämlich gewesen wäre, sich selbst von Energie und Rohstofflieferungen aus Russland abzuschneiden. Aber nun werden harte Jahren auf ein Land kommen, welches völlig gespalten ist. In Arm und Reich, Westen und Osten, Deutscher und Zuwanderer und Alt und Jung. "Divide et Impera" hat nun gewirkt und ein Zustand herbeigeführt, dass dieses Land in Gruppen zerfallen ist und nun Verteilungskämpfe losgehen, da der Kuchen nun kleiner wird. Dieses wird auch politisch seinen Tribut einfordern und neben den wirtschaftlichen schlechten Zeiten auch zu politisch schlechten Zeiten führen. Und Figuren wie Steinmeier, Scholz, Habeck und Lindner, welche keine Staatsmänner eines Schlages von Putin, Orban oder Trump sind, sondern Politiker und das auch noch schlechte, scheitern ja schon an ganz einfachen Dingen wie der Gasumlage. Daher würde es mich nicht wundern, wenn nun im Zuge der Veränderungen, die nun kommen werden, die BRD den gleichen Weg wie die DDR geht und irgendwann auf dem Müllhaufen der Geschichte landet.