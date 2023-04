Sozialistische Republik Brasilien: Verfolgung und illegale Haft von Konservativen

Ist es demokratisch, Konservative zu verfolgen und sie unter unmenschlichen Bedingungen ins Gefängnis zu werfen? Ihr Verbrechen? Für Gerechtigkeit und Freiheit zu kämpfen und den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen.

Der kürzlich wiedergewählte brasilianische Präsident Luís Inácio Lula da Silva, von Europäern als Demokrat betrachtet, ist der Hauptakteur des größten Korruptionsskandals den die Welt je gesehen hat. Er wurde von mehr als 30 Richtern in 3 Instanzen verurteilt und nach einem Federstrich eines "Genossen", der einen Sitz am brasilianischen Obersten Gerichtshof innehat, wieder "wählbar". Von den 11 Richtern, die den Obersten Gerichtshof besetzen, wurden 9 von linken Regierungen ernannt und arbeiten in der besten Manier mit den Genossen zusammen: "Niemand lässt die Hand des anderen los". Bei einem kürzlichen Besuch in Brasilien erklärte der Vizekanzler und Minister für Umwelt und Wirtschaft Habeck in einem Interview mit der DW, dass Europäer nun verpflichtet sind, ihre Zusammenarbeit mit Brasilien zu vertiefen, da Brasilien nun demokratisch genug für Europa sei.

Ist es demokratisch, Konservative zu verfolgen und sie unter unmenschlichen Bedingungen ins Gefängnis zu werfen? Ihr Verbrechen? Für Gerechtigkeit und Freiheit zu kämpfen und den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen. Die Brasilianer haben friedlich mehr als 2 Monate lang protestiert. Am 8. Januar wurden die Gebäude der 3 Gewalten der Republik angegriffen und verwüstet. Innenaufnahmen deuten darauf hin, dass es Infiltratoren in den öffentlichen Gebäuden gab, die bereits den Staatsbesitz zerstörten, bevor die Demonstranten ankamen. Darüber hinaus deuten durchgesickerte offizielle Kommunikationen darauf hin, dass die Polizei den Eintritt von infiltrierten Demonstranten in die Räumlichkeiten der Gebäude erlaubt hat. Die Frage kann nur geklärt werden, wenn es eine parlamentarische Untersuchung gibt.

Am 9. Januar 2023 wurden junge und alte Menschen, Männer, Frauen und Kinder dazu gezwungen, in Busse einzusteigen und in eine Halle gebracht zu werden, wo sie drei Tage lang ohne grundlegende Dinge wie Wasser und Nahrung und ohne das Recht auf Toilette waren. Dieser Ort wurde weltweit als "Lulags" bekannt. Danach wurden 1300 Patrioten, darunter Personen im Alter zwischen 20 und 70 Jahren, in die Gefängnisse von Brasília gebracht. Selbst nach mehr als zwei Monaten befinden sich viele noch immer dort, schlafen auf dem Boden, in kalten Zellen und bekommen als Essen etwas, das wie Schweinefutter aussieht. Welche Verbrechen werden ihnen vorgeworfen? Bedrohung des "demokratischen Rechtsstaats". Um Platz für diese Gruppe von "Kriminellen" zu schaffen, wurden Verbrecher freigelassen, darunter Vergewaltiger und Diebe.

Nach und nach wurden die meisten Patrioten entlassen, sie sind aber nicht frei, denn sie müssen elektronische Fußfesseln tragen und ihre Rechte und Freiheiten sind eingeschränkt, wie zum Beispiel: Sie dürfen die sozialen Medien nicht nutzen, dürfen an Wochenenden nicht das Haus verlassen, dürfen nachts nicht ausgehen und müssen regelmäßig der Polizei Bericht erstatten. Darüber hinaus müssen sie sich immer noch vor Gericht verantworten und wegen Verbrechen gegen den demokratischen Rechtsstaat möglicherweise wieder ins Gefängnis zurückkehren und eine 4- bis 30-jährige Strafe absitzen.

Unter den mehr als 300 Patrioten, die immer noch in Gefängnissen festgehalten werden und deren Schicksal ungewiss ist, befinden sich einige der "undemokratischen" Namen:

Indigener Häuptling und Pastor Tsererê Xavante, der unter unmenschlichen Bedingungen festgenommen wurde, an Diabetes leidet, nicht angemessen ernährt wird und von den vorgeschriebenen Medikamenten abgeschnitten wurde. Er ist geschwächt und hat stark abgenommen.

Pastor Fabiano Oliveira wurde im vergangenen Dezember verhaftet und im Bundesstaat Espírito Santo inhaftiert. Er betete mit der Bibel für die Demokratie und wurde beschuldigt, "antidemokratische Manifestationen" vor dem Quartier von der Haupstadt Vila Velha durchgeführt zu haben.

Pastor João José Cardoso, 65 Jahre alt, wurde in äußerst prekären Bedingungen inhaftiert. Er wurde beschuldigt, durch das Tragen der Bibel zur Esplanade der Ministerien zu gehen und für Segen für Brasilien zu beten, was als "Verschwörung gegen die Republik" angesehen wurde.

Die politische Aktivistin Clio wurde vor mehr als 3 Monaten verhaftet und leidet unter einer verschlechterten Gesundheit. Sie erlitt Verletzungen im Gefängnis, die schlecht erklärt wurden.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Daniel Silveira wurde im Gefängnis Bangu 8 inhaftiert. Obwohl er die verfassungsrechtliche Gnade erhalten hat, wird sie vom "autoritären Sheriff" und der Justiz "feierlich" ignoriert.

Der Komiker Bismark wurde illegal im Paraguay gefangen genommen und den brasilianischen Behörden übergeben, ohne dass die Protokollrituale der Verhaftung und Abschiebung beachtet wurden. Die Behörden geben keine Informationen über seine Situation heraus.

Jenseits der Inhaftierten gibt es auch mehrere Journalisten, die politischer Verfolgung ausgesetzt sind, darunter der Journalist und politische Analyst Paulo Figueiredo, der seinen Wohnsitz in den USA hat und den brasilianischen Passabgesagt hatte.

Dem Ökonom Rodrigo Constantino, Journalist, Autor und politischer Kommentator mit Wohnsitz in den USA wurden seine Bankkonten in Brasilien eingefroren und seinen Pass abgesagt.

Der Journalist Alan dos Santos ist im Exil in den USA. Seine Konten wurden gesperrt und sein Pass abgesagt.

Der Journalist Wellington Macedo wurde bereits einmal 40 Tage lang festgenommen und machte auch einen Hungerstreik. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, trug er eine elektronische Fußfessel und fürchtete sich vor den Schrecken einer weiteren Haftstrafe. Er beschloss, in ein unveröffentlichtes Land zu fliehen.

Der Journalist Oswaldo Eustáquio wurde viermal verhaftet und wurde beim letzten Mal im Rollstuhl entlassen. Er fand Zuflucht im Paraguay, wo er politisches Asyl erhalten hat.

Es ist beunruhigend, dass alle politisch Verfolgten Berufe ausüben, die von der Meinungsfreiheit abhängen, um ihre legalen beruflichen Aktivitäten auszuüben: Parlamentarier, Journalisten, Pastoren, politische Analysten und Komiker.

Es ist auch beunruhigend, dass viele der "antidemokratischen" Menschen in einer "juristischen Lücke" stecken. Sie sind politische Gefangene ohne formelle Anklage und ohne strafrechtliches Verfahren, wie es vom brasilianischen Rechtssystem vorgesehen ist. Viele kennen die Anschuldigungen nicht einmal.

Die Verhaftungen gehen im ganzen Land weiter, in "hollywoodreifen" Operationen der Bundespolizei, die sich früher um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität kümmerte, jetzt aber Konservative verfolgt und verhaftet. Dutzende von Konservativen haben aus Angst vor Verfolgung in anderen Ländern wie Paraguay Zuflucht gesucht. Brasilien, das einst gastfreundlich war, ist jetzt ein Verfolger. Vor der Wahl des größten Diebs, den Brasilien je im Präsidentenamt hatte, verfolgte und verurteilte nur das Justizsystem Konservative. Nach der Wahl steht der gesamte Staat im Dienst der Unterdrückung.