Sozialdemokraten Finnlands verlieren Wahl

Ministerpräsidentin Sanna Marin hat sich nach den Parlamentswahlen in Finnland am Sonntag geschlagen gegeben. Der Vorsitzende der Koalitionspartei, Petteri Orpo, soll das Amt übernehmen.

Finnland hat am gestrigen Sonntag gewählt. Die bisherige Ministerpräsidentin Sanna Marin hat die Wahl wenige Tage nach dem von ihr besonders forcierten Beitritt des Landes zur NATO klar verloren. Die sozialdemokratische Partei von Sanna Marin belegt bei der Wahl nur den dritten Platz. Sowohl die Samlingspartiet (am ehesten vergleichbar mit der CDU) wie auch die Wahren Finnen (vergleichbar mit der AfD) hatten nach Auszählung von über 95 Prozent der Stimmen am späten Sonntagabend mehr Stimmen als Marins Partei.

Die Sammlungspartei hat mit 20,6 Prozent der Stimmen den größten Stimmenanteil erhalten, die Wahren Finnen folgen mit 20,1 Prozent vor der sozialdemokratischen SDP mit 19,9 Prozent. Das gesamte politische öko-sozialistische Lager in Finnland hat verloren. Für das Zentrum (eine Öko-Partei) ging es um 2,5 Prozent zurück, für die finnischen Grünen sogar um 4,5 Prozent und auch die linke Allianz verlor 1,1 Prozent.

Gewinner in Finnland sind ganz klar die national-konservativen Kräfte, die nun auch die neue regierung stellen dürfen. In Finnland ist es Tradition, dass die größte Partei zuerst die Chance bekommt, eine Regierung zu bilden, und der Vorsitzende der Koalitionspartei, Petteri Orpo, hat sich zum Sieger erklärt: »Weißt du was? Es sei ein großer Sieg gewesen«, sagte Orpo zu Beginn seiner Rede am Wahlabend.

Premierministerin Sanna Marin hat zugegeben, dass sie besiegt wurde: »Die Demokratie hat gesprochen, das finnische Volk hat seine Stimme abgegeben«, sagt sie.