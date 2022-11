Soros und Biden-Administration hinter angeblich »unabhängigen« Medien in Ungarn

»Internews« behauptet von sich, unabhängige Medien in über 100 Ländern mit ebenso unabhängigen und neutralen Meldungen zu versorgen. Das ist so nicht ganz richtig, wie sich jetzt herausstellt. Zu den größten Geldgebern von »Internews« gehören die Biden-Administration und der immer wieder auffällige George Soros.

Die Organisation »Internews« ist eigenen Angaben zufolge unabhängig und unterstützt unter anderem angeblich den sogenannten unabhängigen Journalismus in Ungarn. Das ist - vorsichtig ausgedrückt - so nicht ganz richtig. Das Ganze wird tatsächlich von der Biden-Administration in den Vereinigten Staaten zusammen mit George Soros und der Rockefeller Foundation finanziert, berichtet Breitbart News.

Die Investition von Internews in den sogenannten oppositionellen Journalismus in Ungarn wird von der ungarischen Zeitung PestiSrácok kritisiert. Die Zeitung interpretiert es als Versuch der USA, sich in die Politik in Ungarn einzumischen.

Tatsächlich ist es so, dass Internews hauptsächlich von der US-Regierung finanziert wird. Sie erhält aber auch Geld von der Open Society der linksgerichteten Milliardärs-George-Soros-Stiftung sowie von der Rockefeller Foundation, dem Rockefeller Brothers Fund und Rockefeller Family & Associates. Auch amerikanische Internetgiganten wie Google und Facebook tragen zu den subversiven Aktivitäten bei.

Die European Conservative berichtet, dass die USA bereits 2017 versuchten, »unabhängige« Medien in Ungarn zu finanzieren, derlei Planspiele aber von der Trump-Regierung gestoppt wurden. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn haben sich in diesem Jahr aufgrund der Haltung der ungarischen Regierung zum Krieg in der Ukraine weiter verschlechtert. Ministerpräsident Viktor Orban hat sich für eine Friedenslösung ausgesprochen, während die USA stattdessen den Krieg am Laufen halten und die ukrainische Seite mit Waffen unterstützen wollen.

Kürzlich wurde bekannt, dass eine amerikanische sogenannte NGO – mit Verbindungen zu George Soros, Personen aus dem Umfeld von Hillary Clinton und zu anderen globalistischen Organisationen wie dem Council on Foreign Relations – mehrere Millionen US-Dollar an die ungarischen Oppositionsparteien gespendet hat.