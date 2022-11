Soros-Foundation finanziert Organisation für »Wahldesinformation«

»Global Witness« ist eine in London ansässige gemeinnützige Gruppe, die massiv auf die Berichterstattung und die Zensur bei TikTok, Meta und YouTube einwirkt. Finanziert wird Global Witness in großen Teilen von der Open Society Foundation von George Soros.

Die Globalisten und Fetischisten der Neuen Weltordnung haben derzeit ein erhebliches Problem: eines ihrer bevorzugten Propaganda-Medien (Twitter) ist ihnen verloren gegangen. Da haben sie wohl nicht aufgepasst. Oder aber sie haben geglaubt, sie könnten Elon Musk irgendwie Fesseln anlegen, sodass er nicht an seinen vorgegebenen Zielen festhält. Das Problem ist nur, dass Musk ein noch mehr selbstverliebter Egomane als Bill Gates ist. Was Musk sich vorgenommeen hat, das zieht er dann auch durch; koste es, was es wolle.

Deshalb ist man jetzt bei Soros und Konsorten ganz besonders hellhörig geworden und verstärkt seinen Einfluss auf die verbliebenen sozialen Medien und Netzwerke. Den Verlust eines weiteren Mediums zur Verbreitung der eigenen Propaganda oder dem Wegfall der Kontrollfunktion und der Zensur unliebsamer, freier Meinungen, will man nicht hinnehmen. Also pumpt vor allem die Open Society Foundation von George Soros wieder Millionen über Millionen US-Dollar in mehr als nur dubiose Gruppen.

Eine dieser Gruppen ist »Global Witness«, eine eigenen Angaben zufolge in London ansässige gemeinnützige Gruppe. Tatsächlich nimmt diese Gruppe masssiv Einfluss auf die Beitragserstellung und vor allem Zensur von Beiträgen bei TikTok, Meta und Youtube. Angehörige der Gruppe machen nichts anderes, als veröffentlichte Beiträge auf diesen Medien zu überprüfen und dann den Seitenbetreibern als angebliche Verstöße zu melden. Die gemeldeten Beiträge sind - wenig überraschend - fast ausschließlich von konservativen Nutzern respektive Patrioten.

Soros finanziert mit seiner Foundation professionelle »Meldemuschis«, weil die Angst vor der Meinungsfreiheit umgeht.