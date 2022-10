Sonntagsfrage Niedersachsen: Regierungsparteien schwer im Minus, AfD im Aufwind

Am kommenden Sonntag wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Für die beiden Regierungsparteien werden schwere Verluste erwarte. Die AfD ist im Aufwind und wird ein zweistelliges Ergebnis erzielen. Die Grünen sind weit von ihren höchsten Umfragewerten entfernt.

Die Landtagswahl in Niedersachsen am kommenden Sonntag rückt immer näher und bei den beiden Regierungsparteien SPD und CDU mehren sich die bangen Blicke auf die Umfragewerte. Sowohl die SPD von Ministerpräsident Weil wie auch die mitregierende CDU verlieren aktuell 5 respektive 6 Prozent gegenüber der Wahl von 2017. Die Verluste der eigenen Partei reduzieren damit auch Weils Optionen hinsichtlich der Bildung einer neuen Regierung. Zwar bleibt die SPD weiterhin stärkste Fraktion im Landtag. Da aber das eigene Minus und der prognostizierte Stimmenanteil der Grünen, der deutlich schwächer ausfallen wird als gegenüber den höchsten Umfragewerten, vermutlich nicht ausreichen wird für eine rot-grüne Koalition, bleibt Weil bezüglich einer Zweier-Koalition nur eine Fortsetzung mit der CDU.

Ob die das aber wirklich will, zumal sie die Defizite der Landesregierung stärker zu spüren bekommt als die SPD, ist fraglich. Also müsste Weil sein Heil bei einer Ampel suchen. Die aber steht in Form der FDP auf Messers Schneide. Die Lindner-Truppe muss in Niedersachsen um den Einzug ins Parlament bangen. 2017 reichte es noch zu fast 14 Prozent, dieses Mal könnte die Fünf-Prozent-Hürde zu hoch sein.

Von solchen Sorgen befreit sind sowohl die Linksaußen der mehrfach umbenannten SED wie auch - wenn aus ganz anderen Gründen - die AfD. In Landtag von Niedersachsen wird auch in den kommenden fünf Jahren keine Parlamentarier geben, die links von der SPD sitzen. Die AfD hingegen wird ein zweistelliges Ergebnis erzielen und befindet sich momentan auf Kurs zu einem neuen Höchstwert in diesem Bundesland.