Sonntagsfrage: Grüne fallen bundesweit auf 13 Prozent

21.07.2023 - 12:38

Nur noch faule, dumme Neider halten an den Grünen fest. Ihre einzige Hoffnung ist es dass sich niemand mehr das Fliegen, den Urlaub, das Fleisch essen, ein Auto oder mal ein Essen im Restaurant leisten kann. Genau das ist ihre Linie. Weil sie selber wegen ihrer Arbeitscheue, Faulheit sich all das NICHT leisten können sollen Alle darauf verzichten müssen. Eher geben sie keine Ruhe....dass dann auch für sie kein Geld mehr da, weil kein Mensch mehr irgend einen Sinn in der Arbeit sehen wird, ist ist ihnen egal, oder sie können das bildungstechnich einfach nicht vorraus sehen. Der brennende Neid, die Dummheit und Faulheit wird dieses Land in den Abgrund stürzen, und mit ihm ganz Europa. Natürlich wird Europa uns dafür noch mehr lieben uns sich bei UNS bedanken...Anarchie und die Übernahme der neuen Bürger wird der nächste Schritt sein.....wenn uns Russland nicht vorher, nachdem man sie bis aufs Blut gereizt hat, die Bombe schickt.