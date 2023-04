Sonntagsfrage Frankreich: Le Pen siegt mit 55 Prozent

Macron lässt die Proteste gegen ihn nach wie vor mit seinen Prügelpolizisten niederknüppeln. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Franzosen weiterhin gegen ihn demonstrieren und Streiks Teile des Landes lahmlegen.

Macron selbst ist es, der die Schuld daran trägt. Um sein politisches Prestigeprojekt der Rentenreform durchzudrücken, hat er sich eines Taschenspielertricks bedient und die Nationalversammlung bei der Gesetzverabschiedung umgangen. Diese Hinterlist nehmen ihm die Franzosen in der Zwischenzeit mehr übel als die Anhebung des Renteneintrittsalters an sich. Längst zeigt das undemokratische Vorgehen Macrons nicht nur Auswirkungen auf der Straße, sondern auch in der politischen Gemengelage.

Macron sieht sich mehreren Eingaben gegenüber, die dazu führen könnten, dass seine Hinterzimmerpolitik gekippt wird und seine Rentenreform eingestampft wird. Sogar eine Amtsablösung Macrons steht im Raum. Die Massen auf den Straßen fordern seit langem den Rücktritt Macrons. Diese Stimmung schlägt sich auch in den Umfragen nieder.

Stünde jetzt in Frankreich die Präsidentschaftswahl an, so würde Macron mit Pauken und Trompeten untergehen. In einem direkten Vergleich verlöre Macron (45 Prozent) klar gegen Marine Le Pen, die auf 55 Prozent der Stimmen käme, berichtet BFMTV. Das ist eine dramatische Veränderung gegenüber der Wahl vor einem Jahr, als Macron mit 58,5 Prozent der Stimmen gegenüber Le Pens 41,5 gewann.

Laut dem Leiter des Meinungsforschungsinstituts Elabe, das die Umfrage durchgeführt hat, schreitet Le Pen in allen Wählerkategorien voran, und ihre Fortschritte in der öffentlichen Meinung werden als »spektakulär« bezeichnet. Emmanuel Macron ist bei vielen Franzosen zutiefst unbeliebt, nicht eben zuletzt nach seiner Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64, was zu den landesweit verbreiteten Protesten geführt hat. Zudem gilt Macron als arrogant, volksfremd und abgehoben.