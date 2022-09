Sonntagsfrage Bundestagswahl: AfD jetzt bei 15 Prozent

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, so wäre die Union stärkste Fratkion, die Grünen überholten die SPD (die Verluste bis zu neun Prozent hinnehmen müsste) und die AfD dürfte sich über einen Zuwachs von fünf Prozent freuen. Im Osten der Republik wäre sie sogar stärkste Fraktion.

In den Umfragen zu den Wahlpräferenzen zeichnet sich ein immer tiefer werdender Riss zwischen den westlichen und den östlichen Ländern der Republik an. Am deutlichsten wird das bei den Prognosen bei den Grünen und der AfD. So verfängt sich bei dem offenbar wohlstandsverwöhnten Teil der »Wessis« die medial propagierte Politik der Öko-Sozialisten immer noch auf und sie gehen einem Habeck, der einen verheerenden Fehler nach dem anderen fabriziert, und seinen Genossen auf den Leim. Anders lassen sich die aktuell 19 Prozent im Bund und die gravierende Differenz zwischen West (21 Prozent) und Ost (14 Prozent) nur schwer erklären. Ein Erklärungsversuch könnte sein, dass die destruktive Wirtschaftspolitk von Habeck und Konsorten vor allem Arbeitsplätze im Osten vernichtet. Es kommt nun einmal bei den Wählern im Allgemeinen nicht gut an, wenn man deren Lebensgrundlage zerstört. Zumindest dann nicht, wenn sie noch nicht vollständig aufgehört haben, eigenständig zu denken.

Bei der Union zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Regionen. Im Bundesdurchschnitt kommt die Union auf 28 Prozent (West: 28 Prozent / Ost: 27 Prozent). Ein relativ einheitliches Bild, wenn auch bei sich im Sturzflug befindlichen Werten, gibt es bei der SPD. Scholz hat es geschafft, innerhalb eines Jahres seine Partei von 25,7 Prozent bei der letzten Bundestagswahl auf 18 Prozent im Bund (West: 19 Prozent / Ost: 15 Prozent) herunter zu wirtschaften.

Sehr zufrieden dürfte man bei den derzeitgen Umfragewerten bei der AfD sein. Im Bund wird man aktuell mit 15 Prozent »gehandelt«; gegenüber der Wahl vom September ´21 entspricht das einem Zuwachs von fast 5 Prozent. Allerdings gibt es hier eine signifikante Abweichung zwischen West und Ost. Während die Zustimmungswerte im Westen bei »nur« 12 Prozent liegen - was für den Westteil der Republik einen sehr guten Wert für die AfD bedeutet - ist man im Osten der Republik mit 27(!) Prozent die stärkste Fraktion.

Der Osten ist für noch eine Überraschung gut: die mehrfach umbenannte SED, die einst 17 Millionen Menschen gefangen hielt und mit Stasi, IM, Mauer, Selbstschussanlagen und Wachtürmen überzog, fällt auf einen Wert von nur noch 8 Prozent zurück und ist damit kaum noch stärker als die dort eher unbeliebte FDP (7 Prozent).