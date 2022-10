Sind »politisch unkorrekte« Äußerungen zum Ukrainekrieg als Volksverhetzung strafbar?

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Also muß ich jetzt den Ukraine-Krieg als russisches Kriegsverbrechen ansehen und nicht als notwendige militärische Spezialoperation, weil die (H)Ampelmänner*innen in Kalkutta an der Spree das so wollen und somit eine andere Meinung strafbar ist im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat? Wie ist das denn, wenn jemand sagt, er könne den diesbezüglichen Beschluß der Duma nachvollziehen? Was meint denn unser F.D.P.-Justizminister, der von Tim Kellner liebevoll als "Breitmaulfrosch" tituliert wird, dazu???

26.10.2022 - 12:14

Der ganze Paragraph 130 dient bald nur noch der Bekämpfung der Meinungsfreiheit. Es wird hierbei stets mit zweierlei Maß gemessen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Witzigerweise werden vorzugsweise Regierungskritiker angezeigt.



Und der Paragraph verfehlt seine destruktive Wirkung nicht: Wer die Regierung kritisieren will, muss umso mehr aufpassen, was er sagt, während Leute, die linientreu sind, weiter drauflosholzen dürfen. Also trauen sich viele gar nicht mehr, was Nichtlinientreues zu sagen. Die Einschüchterung funktioniert. De facto ist es doch so.



Sieht man beim Thema Geschlechterpolitik:







Kritisiere die Genderideologie, sag was über Homosexuelle, was der Regierung nicht gefällt, und Du stehst leicht danach wegen "Volksverhetzung" vor Gericht - besonders, wenn Du auf dem Gebiet sehr hoch qualifiziert bist und deshalb aus Sicht Deiner Gegner einer bist, an dem ein Exempel statuiert werde sollte, damit auch andere Fachleute zum Thema auf gut deutsch gesagt das Maul halten.



Sag was gegen Incels, passiert schon nichts. GMX, der Verein, der damals Buchwerbung von mir zensierte, siehe ), brachte einmal einen Artikel über Incels, mit einem Photo auf der Startseite, wo eine Scheibe mit Einschusslöchern zu sehen war. Tenor: Incels sind brandgefährlich.



Na, was wäre passiert, wenn sie so einen Artikel über Homosexuelle veröffentlicht hätten? Bei denen sind doch einzelne Mörder/Amokläufer bestimmt auch zu finden wie in jeder anderen Menschengruppe auch. Deren Taten könnte man dann genauso darstellen, als seien sie zu einem großen Teil derart gefährlich.



Volksverhetzungsparagraphen machen Kritik an der Regierung unwahrscheinlicher, seltener, und das ist offenbar das primäre Ziel solcher Paragraphen, zumindest heutzutage.



Das Volk soll sich zu bestimmten Äußerungen oder gar Gedanken gar nicht mehr trauen. Es ist also eher ein Volkserziehungsparagraphen.



Die Mainstreammedien allerdings verhetzen das Volk meiner Meinung nach wirklich, und zwar viel effektiver als es ein "Volksverhetzer" nach § 130 Strafgesetzbuch je könnte - und bleiben straffrei, denn es ist ja schließlich was anderes, wenn Herrscher und ihre Helfershelfer etwas tun oder sagen.



Alles, was ich geschrieben habe, fällt unter "meiner Meinung nach".