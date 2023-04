Sie sind jung und brauchen das Geld?

Gelernt, gekonnt oder geleistet haben sie bisher nichts, würden aber als erklärtermaßen dauerdiskriminiertes Wesen durchaus mehr Knete, mehr Urlaub und viel mehr Respekt einfordern? Sie können sich vorstellen, auf Bundestagsfluren herumzutänzeln und ein monatliches Salär von reichlich Zehntausend Euro + X dafür als Zumutung zu bezeichnen? Sie wollen besorgten Meteorologen erst erklären dürfen, wann und wo es in der globalen Dürre noch Pegelhöchststände geben kann und wann nicht, und sich dann – Shit happens - mitten im Überlebenskampf Tausender unbeirrt um genderkorrekte Meldungen und die eigene Außenwirkung kümmern? Sie finden Coronalockdown für den Pöbel eine prima Sache und verzeihlich, währenddessen mit der eigenen Familie in die Karibik zu fliegen, wenn die es „einfach braucht“? Sie wollen anderen Fahrrad, Flugscham und Verzicht ans Herz legen, würden aber gern systematisch erhöhte Diäten in Anspruch nehmen, fette Dienstwagen oder die Flugbereitschaft nutzen und auf Nachfrage dem Bürger erklären können, dass sie als Intensivtätige ja ohne all das immer zu spät kämen? Sie halten es deshalb für ziemlich pfiffig, im Wahlkampf rechtzeitg abseits der Fernsehkameras vom A8 auf einen Hybrid, vom gepanzerten 7er aufs geputzte Fahrrad zu wechseln?