Selenskij lässt Zivilisten aus Kupjansk evakuieren

Während Selenskij sich und seine Soldaten für die »Befreiung« des 480-Seelen-Dörfchens Robotyne überschwenglich feiern lassen wollen, brennt es an einem anderen Abschnitt der Hauptkampflinie für ihn lichterloh. Die 27.000-Einwohner-Stadt Kupjansk steht vor dem Fall.

Die Kräfteverhältnisse im Donbas sind ungleich verteilt, ganz sicher nicht zu Gunsten Selenskijs. Seine Militärs tragen noch dazu bei, dass sich diese Verhältnisse von Tag zu Tag verschlechtern. Sinnfreie, verlustreiche Frontalangriffe auf gut ausgebaute russische Stellungen haben jedenfalls nur den Effekt, dass sich Selenskijs Soldaten blutige Köpfe holen und jetzt sogar die Oberbefehlshaber aus Washington ganz offen Kritik an dieser Taktik äußern. Deswegen sind »Erfolgsmeldungen« für Selenskij in der aktuellen Situation überlebenswichtig. Derlei sind extrem rar gesät, deswegen wird die »Befreiung« des 480-Seelen-Nestes Robotyne irgendwo im Nichts gelegen, etwa 30 Kilometer vom Ostufer des Kachowkaer Stausees entfernt, überschwenglich gefeiert - und der Wertewesten springt sofort auf die Berichterstattung dieser »heroischen Tat« an.

Um das einmal zu beleuchten: in Robotyne gibt es keine Bahnschienen, keine wichtigen Brücken, keine Industrie, keine überregionalen Straßen, keine Verkehrsknotenpunkte. Die einzige Straße durch Robotyne ist die nachgeordnete T-04-08; das ist, um es einmal auf Deutschland zu übertragen, ein befestigter Schotterweg.

Während Selenskij sich und seine Soldaten für diese »Befreiung« feiern lässt, brennt für ihn im Norden der Hauptkampflinie der Baum: die russische Armee rückt stündlich auf Kupjansk vor, nach Charkow der zweitgrößte Eisenbahnknotenpunkt in dem Oblast Charkow. Die Stadt liegt am Oberlauf des Flusses Oskil, die wichtigen Straßen P07 (in Ost-West-Richtung) und die P79 (in Nord-Süd-Richtung) kreuzen sich in Kupjansk. Wer Kupjansk beherrscht, beherrscht den Nordosten des Oblast Charkiw. Weil das so ist, rücken russische Einheiten gegen die Stadt vor. Selenskij ließ die Zivilisten aus der Stadt evakuieren. Seine Soldaten wird er vermutlich wieder bis zur letzten Patrone kämpfen lassen wollen.