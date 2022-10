Selbsternannte »Klima-Rebellen« jammern über bösen VW-Konzern

Kommentare zum Artikel

Rita Kubier 21.10.2022 - 14:53 Sehr gut! Wenigstens VW ergreift mal Maßnahmen bzw. auch keine, um diesen Rotzgören ein bisschen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Lasst sie kleben, wo es nicht stört! Wenn die im wahrsten Sinne des Wortes Schiss in den Hosen haben und am Verdursten sind, werden die schon sehen, wie die sich selbst entkleben bzw. wegkommen können. Denen muss echt einmal eine Lehre erteilt werden oder auch mehrere, damit die kapieren und uns allen nicht mehr auf der Nase herumtanzen! Denn anders hören die mit diesem Terror nicht auf!! Es muss denen selbst richtig wehtun, ohne sich an denen zu vergreifen. Vielleicht ist dann Schluss damit.

Sigmund Westerwick 21.10.2022 - 14:33 Die retten die Welt



und VW macht mit. Um die Welt zu retten muss man doch alles abschalten, Licht, Heizung, Gehirn ....



Was jammern sie also herum ( oder sollen nur andere die Welt retten ) ?

werner S. 21.10.2022 - 14:19 An solchen Aktionen erkennt jeder einigermaßen normale Mensch doch sofort, dass wir es hier mit total Verrückten zu tun haben. Dass ein Großteil der Menschheit total verblödet ist.

Wer die Meinung vertritt, der Kilmawandel sei nicht Menschen gemacht, wird zum Feind der Menschheit erklärt, der keine Berechtigung mehr hat.



Grundsätzlich gilt, dass es ohne CO2 kein Leben auf der Erde gäbe.



Dazu der Geologe Markus O. Häring:



" Für 97% der Bio-Masse unseres Planeten ist CO2 ein Grundnahrungsmittel und kein Schadstoff "



Der Weltklimarat in NewYork, von dem sämtliche Kathastrophenbotschaften über das Klima stammen, ist keine wissenschaftliche, sondern eine politische Organisation.



Aus der Veröffentlichung eines ausstralischen Psychologen aus dem Jahre 2013, sollen 97% aller Wissenschaftler den von Menschen gemachten Klimawandel bestätigen.

Erstaunlich wie leicht sich doch eine beachtlicher Teil der Menschheit von der Unwahrheit manipulieren lässt.

Es ging nie um 97% aller Wissenschaftler, sondern um 97% der Veröffentlichungen.



Es gibt eine Aufzählung, die belegt, dass sich das Klima über die Jahrtausende ständig geändert hat.

Es wurde immer wieder sehr heiß oder sehr kalt.

Gletscher gingen, Gletscher kamen.

Es gibt ein uralte Landkarte, bei der die Arktis eisfrei ist.

rut 21.10.2022 - 13:42 Es gibt noch Leute mit Courage und Verstand! So sollte es auch auf den Straßen sein. Einfach kleben lassen und den Verkehr umleiten.

Ekkehardt Fritz+Beyer 21.10.2022 - 13:39 … „Über die Wirtschaftspolitische Ausrichtung des VW-Konzerns darf man durchaus geteilter Meinung sein, und das gleich aus mehreren Gründen. In Deutschland werden zigtausend Arbeitsplätze unwiederbringlich vernichtet und nur ein Bruchteil der Zahl wird neu geschaffen. Zudem ist die Bigotterie des Konzerns ein Skandal. Die Geschäfte mit Russland legt man aus fadenscheinigen Gründen auf Eis, mit der kommunistischen Diktatur in Peking aber bleibt man ganz dick.“ …



Was sich noch intensivieren wird, wenn Xi Jinping China und Taiwan wieder vereint, damit wie in Deutschland wieder zusammenwächst, „was zusammengehört“ und damit auch die weltweite Diaspora der Chinesen eingeschränkt werden kann?



Würde bei den ca. 60 im Ausland lebenden Millionen Chinesen sonst nicht auch die Gefahr des westlichen Vorwurfs bestehen, China wäre ähnlich aggressiv-expansiv wie die EUSA & Co.???



Lutz 21.10.2022 - 12:51 Warum maulen die "Helden*innen" eigentlich?



Die stehen doch auf strikter Energieeinsparung (folgend der Intention des Kuhscheiße-Staplers) - und das wurde verwirklicht; die hätten zum Aufwärmen einen Flachmann mitnehmen sollen!!!

<Frank> 21.10.2022 - 12:42 Genau so!



Einfach überall kleben lassen, Zaun drum herum -Betreten Verboten! - und 2 Polizisten warten am Zaun auf jeden der gehen will mit Handschellen.



Gerade im Winter besonders schön!



Geldbuße die dem angerichteten Schaden entspricht und zudem den gesamten Polizeieinsatz bezahlt, Kontopfändung, Taschenpfändung, Wohnungspfändung, Entzug der Sozialleistungen.



Die Maßnahmen kann man schon starten während sie noch sitzen.



Für alle anonymen Fußgänger welche dort zufällig stolpern oder ihre Wasserflaschen verlieren gilt die Unschuldsvermutung. Woher sollten sie denn wissen das dort jemand sitzt?



Und überhaupt... Heizung herunterfahren? Ne, aus und lüften! Alle Büros brauchen frische Luft! Toiletten würde ich abschließen. Niemand kann mich zwingen einen Hausfriedensbruch zu unterstützen.



Fertig.

HrBrauser 21.10.2022 - 12:17 Das zeigt, dass diese Zeitgenossen aus politischen Ecken kommen, die nicht in der Lage sind, ihr törichtes Handeln auf Folgeerscheinungen zu bedenken. Glückwunsch an die Führungsspitze des Konzerns die den Schwachköpfen etwas Nachhilfeunterricht angedeihen ließ. Hoffentlich lernen alle Selbstkleber daraus, dass man überall sitzengelassen werden kann. Es sind schon andere Straßen und Autobahnen aus wesentlich einfacheren Gründen gesperrt, umgeleitet und situationsbedingt angepasst worden.

Auf jeden Fall ein innovativer Einfall.

Coronat Hotspott 21.10.2022 - 12:16 Die Klimaschäfchen tun genau das, was im Interesse der Psychoapthenelite ist, und werden von den MSM und der Politik noch dazu ermutert, denn sie sind ja die neuen Helden, die neuen Weltenretter, die Guten, die als 4-, 9-, 13- oder 21-Jährige bei Lanz auftreten und uns dummen, einfältigen Klimasündern die Welt erklären und der Politik sagt, was sie tun hat.



Letztlich dient der Klima-BS vor allem auch dazu Energie massivst zu verteuern.



Mit ein wenig Drehen an der Energieschraube kann die Psychopathenelite sehr viele Ziele erreichen: Net Zero, Agenda 21, Great Reset, CBDC, SCS, Grundeinkommen, CO2-Konto, Medizintyrannei, totale Überwachung und Reglementierung…



Niemand außer den Edelleuten wird noch irgendetwas besitzen.



Es droht die Errichtung des ultimativen, globalen Sklavensystems:



Multipolare Welt? Der war gut. Die Zukunft wir unipolarer werden als in unseren schlimmsten Albträumen.



Leider reichen die intellektuellen Kapazitäten der Spatzenhirne dieser Klimaschäfchen nicht um die Punkte zu verbinden, und so werden wir am Ende alle dran glauben müssen.