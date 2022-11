Selbst LGBT-Aktivisten sind wegen Transgender-Wahnsinns bei Kindern besorgt

12-Jährige weinen, weil sie nicht »queer« genug sind, um von ihren Freunden akzeptiert zu werden.

Chad Felix Greene ist ein schwuler Kolumnist und, nur für den Fall, dass Sie wissen wollen, wo seine Loyalitäten liegen, er hat sowohl die Regenbogenflagge als auch die Transgenderflagge in seiner Twitter-Bio. Er ist ein Befürworter von LGBT, und er möchte, dass das jeder weiß. Aber wie viele andere (z. B. die Gruppe Gays Against Groomers) ist er beunruhigt über das, was er in amerikanischen Schulen sieht. Am 3. November postete er einen Beitrag auf Twitter, den jeder lesen sollte (Rod Dreher hat mit einem Screenshot dokumentiert). Hier ist, was Greene sagte (Jonathon Van Maren berichtete auf LifeSiteNews):

»Meine 12 Jahre alte Nichte, die sich sehr plötzlich als asexuell und trans geoutet hat, hat sich selbst geschnitten. Sie ist bei ihrer Mutter zusammengebrochen und hat geweint, dass sie nicht queer genug ist, um von ihren Freunden akzeptiert zu werden. Alle ihre Freunde haben sich plötzlich als transsexuell geoutet. Das Beunruhigendste ist, dass sie an Selbstmord denkt... Meine Nichte ist zusammengebrochen und hat meiner Mutter gesagt, sie wünschte, sie könnte einfach ein kleines Mädchen sein. Sie denkt, sie würde ihre Mutter enttäuschen, wenn sie nicht schwul ist. Sie will über all das nicht nachdenken. Das ist zu viel für sie.«

In diesem Absatz geht es um ein 12-jähriges Mädchen, das denkt, dass sie sich als LGBT identifizieren muss, um dazuzugehören, weil das alle tun. Dies ist genau das, was Dr. Lisa Littman eine »soziale Ansteckung« nannte, und es geschieht überall.

Von der Vorschule an wird den Kindern gesagt, dass sie sich ihre eigene Identität Stück für Stück zusammenbauen können, ohne Bezug zur Biologie oder zur Realität im Allgemeinen. Ihnen werden unzählige Möglichkeiten geboten; sie werden ermutigt, ihre »Geschlechtsidentität« und »Sexualität« zu erforschen; und, was am wichtigsten ist, sie werden von allen - ihren Lehrern, ihren Gleichaltrigen, ihren Anhängern in den sozialen Medien und LGBT-Aktivisten - gefeiert und bestätigt, wenn sie sich als etwas anderes als heterosexuell identifizieren. Wenn du ein Kind bist, das es schwer hat - und welches Kind hat das nicht -, ist die Identifizierung als LGBT deine Eintrittskarte in die »In-Crowd«. Von der Regierung an abwärts ist die Gesellschaft dazu da, dich zu bestätigen.

Das alles ist schon hässlich genug. Erschreckend ist jedoch die Tatsache, dass vielen dieser Kinder Pubertätsblocker, intersexuelle Hormone und dauerhafte, verstümmelnde Operationen verabreicht werden.

In einem Brief betitelt: »Ihr Pronomen-Abzeichen sagt mir, dass Sie mit der Sterilisierung autistischer Kinder einverstanden sind« schreibt ein anonymer Autor schonungslos:

»Liebe Lehrerin, lieber Direktor, Musikdirektor, Barista, Kassiererin und Buchhändlerin:

Ich glaube, ich weiß, wie es dazu gekommen ist: Wahrscheinlich hat Ihnen ein DEI-Workshop oder ein Kollege oder ein aufgeweckter Freund oder eine leidenschaftliche Nichte gesagt, dass dies eine nette Sache ist. Eine von euch hat mir sogar direkt gesagt, dass "dies eine kleine Möglichkeit ist, eine inklusive und nährende Gemeinschaft zu schaffen, indem man Studierende aller Geschlechter bejaht und unterstützt." Sie haben also Ihr Pronomen-Abzeichen angelegt und am Ende Ihrer E-Mail-Signatur ein Sie/Sie hinzugefügt. Da dachten Sie: Ich bin ein freundlicher Mensch.

Und ich glaube aufrichtig, dass Ihre Absichten gut sind. Irgendwann hast du dann gehört, dass die Selbstmordrate bei transsexuellen Kindern hoch ist. Du hast eine Fernsehsendung gesehen, in der eine transsexuelle Figur oder ein transsexueller Schauspieler auf tragische Weise heldenhaft, missverstanden und edel war. Sie haben eine Werbekampagne gesehen, in der es um ein kleines transsexuelles Mädchen geht, das einfach nur mit den anderen Mädchen Sport treiben möchte. Autsch. Sie haben wahrscheinlich einen Schüler, ein Familienmitglied oder ein Nachbarskind, das erklärt hat, dass es trans ist, und das Dinge wie "Trans-Rechte sind Menschenrechte" schreit und eindeutig verzweifelt ist. Mal im Ernst, wenn das Hinzufügen eines Pronomens in Ihrer E-Mail-Signatur diesen unglücklichen Kindern irgendwie hilft, welcher grausame Mensch würde das nicht tun?

Ich verstehe schon: Sie denken, dass Ihre Pronomen-Einführung, Ihre E-Mail-Signatur, Ihr Name für die Videokonferenz und Ihr Ausweis signalisieren, dass Sie nett und integrativ sind. Aber in Wirklichkeit zeigen sie, dass Sie damit einverstanden sind, autistische Kinder zu sterilisieren.

Was? Hm? Und wie?

Ich werde das langsam angehen, also passen Sie auf. Wenn du ein Pronomen Erklärung hinzufügst, sagst du damit, dass:

1) Trotz aller wissenschaftlichen Beweise glaube ich an die Idee der Geschlechtsidentitäten. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Menschen einen angeborenen Sinn oder ein Gefühl für "Geschlecht" haben. Kein Gehirnscan. Kein Bluttest. Nein, natürlich nicht: Die "Geschlechtsidentität" ist ein Gefühl, eine Vorstellung davon, ob und wie sehr man sich als Frau oder als Mann fühlt. [Fühlen Sie sich wie eine Person mit AB-Blut? Oder als eine Person, die 1,70 m groß ist? Nein - Sie sind einfach so.] Aber ja, ich denke, die Menschen fühlen sich weiblich oder männlich oder keines von beiden. Oder beides.

2) Manche Menschen haben geschlechtliche Gefühle, die sich von ihren Körpern unterscheiden, und diese geschlechtlichen Gefühle übertrumpfen das physische Geschlecht ihres Körpers. Wie sie sich fühlen, ist wichtiger als ihr Körper - und die Gesellschaft sollte sie so etikettieren/kategorisieren, wie es ihrem Gefühl entspricht. Pronomen beziehen sich nicht mehr auf den tatsächlichen geschlechtlichen Körper einer Person (eine beobachtbare und unbestreitbare Tatsache in 99,999% der Fälle und überprüfbar in den anderen), sondern darauf, wie sie sich fühlen (eine unbeobachtete und nicht messbare Idee). Ich habe kein Problem damit, die Bedeutung von Pronomen zu ändern - denn Gefühle sind wichtiger als die Realität.

3) Wenn Gefühle wichtiger sind als Fakten, dann ist es am sinnvollsten, den geschlechtsspezifischen Körper zu verändern, damit er besser zu den geschlechtsspezifischen Gefühlen passt. Die Einnahme von Pubertätsblockern und/oder geschlechtsübergreifenden Hormonen oder chirurgische Eingriffe, um das Auftreten von Geschlechtsmerkmalen wie Brüsten, Gesichtsbehaarung oder Penissen zu stimulieren, sind sinnvoll. Der Versuch, Gefühle in Frage zu stellen, zu verändern oder zu entwickeln oder die Selbstakzeptanz des physischen Körpers zu fördern, ist es nicht wert, versucht oder erforscht zu werden.

4) Auch wenn die Umwandlung des Körpers von einem Geschlecht in das andere nicht wirklich möglich ist, finde ich es in Ordnung, wenn Menschen das tun. Keine noch so großen Mengen an geschlechtsübergreifenden Hormonen können einen Penis in eine Vagina verwandeln oder umgekehrt. In der Chirurgie können Brüste, Schamlippen, Klitoris, Vagina, Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Penis, Hodensack und Hoden entfernt werden. Die plastische Chirurgie kann versuchen, Pseudo-Penisse aus Stücken von Oberschenkel- oder Armgewebe oder Pseudo-Vaginas aus umgedrehten Penissen oder Dickdarmstücken zu formen, aber das sind keine funktionellen Organe. Selbst die raffiniertesten Operationen und Medikamente können die in jeder Zelle unseres Körpers kodierte DNA nicht verändern. Sex kann sich nie ändern, aber ich habe kein Problem damit, meine Fantasien und Gefühle auszuleben.

5) Auch wenn der Versuch, den Körper von einem Geschlecht in das andere umzuwandeln, ungesund ist und die Selbstmordgefahr erhöht, finde ich es in Ordnung, wenn Menschen das tun. Pubertätsblocker und geschlechtsübergreifende Hormone und Operationen sind schlecht für den Körper. Wirklich schlecht. Gehirnpolypen, Anorgasmie, Unfruchtbarkeit, Osteoporose, Alzheimer, Herzschäden, Diabetes, Infektionen, Tod. Wissenschaftler und Ärzte wissen, dass diese Methoden schlecht sind. Manchmal berichtet ein Patient, dass sich die Ergebnisse gelohnt haben, aber wir wissen, dass die Transition die Selbstmordrate erhöht. Ich nehme diese negativen Folgen in Kauf, denn Gefühle sind wichtiger als die Realität.

6) Trotz der Tatsache, dass in der Vergangenheit die meisten Kinder (in der Regel Jungen) mit Geschlechtsdysphorie aus dieser herauswuchsen und schwule oder bisexuelle Männer wurden, denke ich, dass wir diese Jungen in dem falschen Glauben bestärken sollten, dass sie eigentlich Mädchen sind, indem wir bevorzugte Pronomen verwenden. Denken Sie daran, dass Gefühle wichtiger sind als die Realität. Die Verstärkung dieser Vorstellung, dass ein Junge ein Mädchen ist, kann dazu führen, dass sie sich sozial und medizinisch verändern, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe kein Problem damit, schwule Jungen zu sterilisieren.

7) Trotz der Tatsache, dass die derzeitige Welle von Teenagern mit Geschlechtsdysphorie unverhältnismäßig hohe Raten an sozialer Isolation, Angst, Depression, ADHS und Autismus aufweist, ist es für mich in Ordnung, auch sie dauerhaft zu schädigen und zu sterilisieren. Obwohl man typischen Teenagern nicht zutrauen kann, zu wählen, Zigaretten zu rauchen oder einen Mietwagen zu fahren, glaube ich, dass diese sozial isolierten, ängstlichen, depressiven, ADHS- und autistischen Teenager irgendwie außergewöhnlich reif sind, und ich habe kein Problem damit, dass sie diese Art von lebensverändernden Entscheidungen aufgrund ihrer Gefühle treffen. Denn Gefühle übertrumpfen den Körper.

8) Also ja, ich bin völlig einverstanden mit der Sterilisierung autistischer Kinder - eigentlich aller Menschen überhaupt. Den Menschen Zeit zu geben, um zu reifen und zu wachsen, ist einfach nicht klug, oder? Da wir alle wissen, dass Gefühle die Realität übertrumpfen. Nur zu. Das macht mir nichts aus.«