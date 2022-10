Selbst Katars Energieminister gibt zu: Europa kann ohne russisches Erdgas nicht bestehen

Katar werde versuchen, Europa mit Flüssiggas (LNG) zu helfen. »Aber am Ende ist dies eine kleine Menge im Vergleich zu der riesigen Menge, die aus Russland kommt, auf die Europa angewiesen ist.«

In einem Interview mit der »Energy Intelligence Group« gibt selbst der Energieminister von Katar zu, dass Europa für einige Zeit vom russischen Erdgas abhängig bleiben wird. Ohne russisches Erdgas könne Europa nicht bestehen, besonders bei starken Wintern. Dazu sei die Menge des russischen Erdgases, das nach Europa fließe, zu groß, als das es so einfach kompensiert werden könnte.

Der Energieminister Saad al-Kaabi erklärte unter anderem:

»Viele Länder und Unternehmen haben sich an uns gewandt, und ich habe immer wieder dasselbe gesagt: Europa war immer von russischem Gas als Hauptlieferant aus Pipelines abhängig. Der Großteil Europas, insbesondere der Norden, war nicht auf LNG-Importe eingestellt. Jetzt hat sich die Situation natürlich geändert. Sie sehen, dass Deutschland ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres von null LNG-Importterminals auf vier bis fünf Terminals gehen wird. Und andere europäische Länder versuchen, einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen. Wie Sie hören, haben die Europäer wirklich versucht, Speicherkapazitäten aufzufüllen. Aufbewahrung hilft sicher. Aber wenn es ein sehr starker Winter ist, könnte es ein Problem geben – vielleicht nicht im Winter, aber über den Winter hinaus in der Saison, in der Sie den Speicher für den nächsten Winter auffüllen müssen. Es wird etwas LNG aus den USA und anderen Orten kommen. [Für Katar] haben die meisten unserer Kunden langfristige Verträge. Wir haben uns verpflichtet, nichts aus Europa wegzubewegen oder Volumen umzuleiten. Und dem sind wir gerecht geworden. Aber am Ende ist dies eine kleine Menge im Vergleich zu der riesigen Menge, die aus Russland kommt, auf die Europa angewiesen ist.«

Weiterhin erklärt er, dass am Ende der Krise Europa zumindest teilweise zum russischen Erdgas zurückkehren werde. Denn auf Dauer könnte es schwierig für die Europäer werden:

»Ich hoffe, dass es irgendwann ein Ende dieser Krise gibt oder eine Vermittlung, die Europa Frieden bringen und hoffentlich etwas von dem russischen Gas zurückbringen wird, um Europa zu unterstützen. Wenn Sie sich eine Situation ansehen, in der mehr als zwei Winter lang kein russisches Gas nach Europa kommt, denke ich, dass es sehr schwierig sein wird.«