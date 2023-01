»Schweden ist ein Propagandazentrum für Terroristen«

Schweden wird von der Türkei heftig kritisiert, nachdem die Staatsanwaltschaft der schwedischen Hauptstadt entschieden hat, keine Ermittlungen gegen die PKK-Aktivisten einzuleiten, die letzte Woche in Stockholm eine Erdogan-Puppe aufgehängt haben.

Omer Celik, Sprecher der Regierungspartei AKP, sagt, Schwedens Schweigen zu diesem Thema bedeute, dass das Land »den Terrorismus unterstützt.« Dabei sei das skandinavische Land stolz darauf, »Demokratie, Pluralismus und Freiheit« zu vertreten, berichtet Anadolu. Die Erklärung kommt, nachdem ein schwedischer Staatsanwalt angekündigt hatte, dass er keine Ermittlungen nach der makabren PKK-Aktion vor dem Stockholmer Rathaus einleiten werde, als eine Puppe, die Präsident Erdogan darstellt, kopfüber wie Mussolinis Leiche aufgehängt wurde.

Laut Omer Celik bedeutet die Entscheidung des schwedischen Staatsanwalts, dass »terroristische Gruppen in Schweden alle Maßnahmen ergreifen können, die sie wollen; sie können Staatsoberhäupter in befreundeten Ländern bedrohen.«

Omer Celik glaubt auch, dass Schweden zu einem »Propagandazentrum« für terroristische Gruppen geworden ist und dass die sanfte Haltung des Landes gegenüber dem Terrorismus auch die eigenen nationalen Interessen Schwedens bedroht. Er fordert die schwedischen Behörden auf, ihre Versprechen zur Bekämpfung des Terrorismus einzuhalten, insbesondere angesichts des Antrags Schwedens und Finnlands auf NATO-Mitgliedschaft.

Dieser Tonfall ist nicht ganz unbekannt. Jedes Mal, wenn der Boporus-Despot mit der schwedischen Politik nicht einverstanden ist oder die Regierung in Stockholm sich den Erdogan-Forderungen widersetzt respektive nicht rückhaltlos unterwirft, ist er eingeschnappt und droht, den Beitritt Schwedens zur NATO zu blockieren. Die vormalige sozialistische Regierung in Schweden hat dem tückischen Alleinherrscher ein Druckmittel in die Hand gegeben, das er nur zu gerne auszunutzen gedenkt.

Allerdings ist die derzeitige bürgerliche Regierung Schwedens deutlich weniger an einem NATO-Beitritt interessiert als die Vorgängerregierung. Sollte Stockholm also das Beitrittsverfahren als erst einmal aufgeschoben erklären, dann kann der Boporus-Tyrann seine Erpressungsversuche einmotten.