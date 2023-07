Schwache Konjunktur bedroht Arbeitsmarkt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

28.07.2023 - 11:32

Die Politik hat das Problem erkannt und so erhöht Lindner konsequent die LKW-Maut und CO2-Abgabe.

Wenn die Spediteure im Land nun nicht allesamt in Streik treten, dann gehen sie zurecht zugrunde.

Die Wirtschaft ist nur noch der Bezahldreck für größenwahnsinnige Asozialisten.

Hört das erst dann auf, wenn die Deutschland komplett in Schutt und Asche gelegt haben?