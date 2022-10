Scholz setzt bis April beschränkte Laufzeitverlängerung der AKW durch

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Für die Grünen ist die Entscheidung eine Niederlage, weil sie ihrer Ideologie widerspricht.“ … Ist es da nicht ganz besonders typisch, dass ausgerechnet dieses Hofreiter Toni der FDP vorwirft, ideologisch verbohrt zu sein … auch weil sich der von einer Baerbockigen und einem Kinderbuchschreiber scheinbar erhoffte Black Out nun um einige Tage verzögern könnte? Darf ich deshalb vermuten, dass sich das Annarl & Co. Krieg auch für/in Deutschland wünschen? Wenn ja: Könnte das nicht auch ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die Bundesregierung ihr Volk auch m. E. strategisch-bewusst belügt weil sie sich – selbst für mich offensichtlich – einer linksextremen US-Regierung unter der Führung eines auch für mein Empfinden senilen und geistig labilen US-Präsidenten verpflichtete? Ist es nicht längst schon völlig normal, dass sich die FDP der Macht wegen längst ebenfalls Links anbiedert … und überfällig, dass die AfD das Ruder übernimmt???

Na da werden die Niedersachsen aber schimpfen . Hatten die nicht Rot Grün gewählt damit das AKW schneller vom Netz geht . So jedenfalls Rot Grüne Behauptungen . Der FDP wurde dadurch Zeit geschenkt , die sie sicher unter Lindner wieder falsch nutzen . Heute meint er , lieber schlecht mitregieren als nicht regieren und Habeck schafft es dadurch noch einge Unternehmen über die Klinge springen zulassen , was seinem Klimaschutt-z zugute kommt

Interessant wäre es schon gewesen, wenn Scholz voll auf den FDP-Vorschlag (bis 2024) eingegangen wäre. Hätten dann die Grünen die Ampel platzen lassen und lieber gar nicht als zum Wohl Deutschlands regiert? Aber realistischerweise war dieser faule Kompromiss die einzige Möglichkeit, die Ampel zu retten und so bleibt es offen, was ab April 2023 als nächster Schritt kommt.

Aus wdr.de kopiert: "Das Erstaunen über des Kanzlers Wort war groß. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach in der ARD von einer "unüblichen Lösung einer verfahrenen Situation", für die Scholz die "maximale Autorität" eingesetzt habe. Der Kanzler habe aber einen Weg gezeigt, "mit dem ich gut arbeiten und leben kann"." "...Weg gezeigt, "mit dem ich gut arbeiten und leben kann"." Bla-ba-bla - Kuhscheiße-Stapler, du hast schlicht und ergreifend den Fuß im Arsch gekriegt und bist jetzt nur noch eine lahme Ente. Hinter der grünen Fassade ist nur Pudding!!!

18.10.2022 - 13:11

Wie? Und nach dem 15. April 2023 sind alle Energieversorgungsprobleme derart gelöst, daß man die diese drei KKW getrost abschalten kann?

Das glaubt doch niemand im Ernst?

Aber diese ganze KKW-Sache wird politisch bewußt in die Länge gezogen, bis die KKW-Betreiber verkünden werden, daß nunmehr die Brennstofffstäbe aufgebraucht seien und daß man zu deren Neubeschaffung mindestens ein Jahr oder mehr benötige, so daß schlußendlich der Schwarze Peter bei den KKW-Berteibern liegen wird und die grün-rote Politik die Hände in Unschuld waschen wird.