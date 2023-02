Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer rufen zum Manifest für den Frieden auf

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Auch die AfD sollte alles tun, um diesbezüglich mehr in Erscheinung zu treten und sich unbedingt an diesen Friedensdemonstrationen beteiligen! Das dürfte nicht nur zum Zustandekommen von Verhandlungen beitragen, sonder auch zu mehr Symphatien für die AfD. Auch wenn die Medien weisungsgemäß versuchen, einen anderen Eindruck zu vermitteln - die Menschen haben diesen Krieg sowas von satt ...!

Bereits 2014 hat George Friedman beim Chicago Council of Foreign Affairs gesagt ( dass die USA alles tun muss um das Verhältnis zwischen Deutschland/EU und Russland zu schädigen, wo es nur ginge. Wo käme es hin wenn wir nicht mehr vom Ami abhängig wären.

Orbans Antwort auf Zelenskj: „Nur Frieden rettet Leben“ Der ungarische Ministerpräsident Orban erteilte dem ukrainischen Präsidenten Zelenskj in dessen Gier nach immer noch mehr tödlichen Waffen eine radikale Friedensoption: „Ungarn wird der Ukraine weiterhin humanitäre und materielle Hilfe leisten. Ein sofortiger Waffenstillstand ist notwendig, um weitere Leben zu schützen. Ungarn steht auf der Seite des Friedens!“

Wir sind seit der Sprengung der Nordstram1+2 im Krieg mit den Angelsachsen und leider auch mit Norwegen, da sie dies noch unterstützt haben, der Tag der Abrechnung wird und muß kommen. Unsere Politiker stecken mit dem Kopf im Anus der USA und werden bezahlt für´s STILLHALTEN, aber wer sich vom WEF schulen lässt dient fremden Mächten und nicht dem Volk, dafür werden sie ihre Strafe bekommen. Die passende Antwort wäre die Kündigung der Niederlassung Ramstein, dass die Amerikaner in 2 Jahren Ramstein komplett geräumt haben müssen. Deutschland müsste sofort Russland um Unterstützung bitten und die Stationierung Russischer Soldaten bei uns verlangen !!! Ein schöner Traum, aber leider sind DIE Deutschen zu blöd dafür !

10.02.2023 - 12:05

Wir müssen diese anti-deutsche KRIEGSTREIBER- REGIERUNG mit legalen Mitteln wie Massendemos und Volksaufständen stürzen und auch ALLE ALTPARTEIEN ABWÄHLEN !!



Sie treibt uns in einen Krieg hinein der uns nichts angeht, den wir weder gewinnen noch anständig verlieren können und der für uns nur eines bedeutet: "finis germanie".



Also, entweder ihr bekommt alle partei- und ideologie-übergreifend euren Hinter hoch, oder ihr könnt euch schon mal einen Sarg aussuchen - wenn es iso weiter geht stützen und die AMIS & die BLÖD-EUROPÄER in einen Atomkrieg !



Nochmal, für ALLE: wenn wir nicht endlich gegen die US-GELENKTEN aufstehen wird unser Land unter gehen !!!