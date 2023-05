Russland-Sanktionen: EU will Unternehmen außerhalb Europas bestrafen

Ursula von der Leyen riskiert einen gewaltigen Handelskrieg zu Lasten der Europäer. Die EU-Kommission will jetzt auch Unternehmen außerhalb Europas bestrafen, wenn sie Geschäfte mit Russland machen. Doch das tun fast alle Unternehmen dort.

Es ist unglaublich: Als wenn Europa nicht schon genug unter Ressourcen-Mangel, hohen Energiepreisen und Inflation leiden würde, gießt die EU-Kommission weiter Öl ins Feuer. Unter dem Vorsitz von Ursula von der Leyen (und auf Druck der USA) plant die EU-Kommission eine drastische Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

Und zwar will die EU-Kommission, dass auch Unternehmen außerhalb Europas bestraft und mit Sanktionen belegt werden, wenn sie Geschäfte mit Russland machen [siehe Bericht »Welt«].

Als Begründung gibt die EU-Kommission an, den Export von sogenannten »Dual Use«-Gütern nach Russland zu verhindern. Damit sind alle Produkte betroffen, die in Russland zu Waffen umgebaut werden können. Im Grunde ist das alles Technische. Damit stehen alle Staaten, die an Russland grenzen unter Druck. Uns es betrifft besonders China, das Russland mit Technik-Produkten beliefert. Es ist klar, dass China, das diese Produkte nach Russland exportiert, um im Gegenzug günstige russische Rohstoffe zu erhalten, davon besonders betroffen ist, aber sich nicht darum kümmern wird.

Also ist dank von der Leyen eine Eskalation bis hin zum Handelskrieg vorprogrammiert. Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten...