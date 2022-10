Russland: Nord Stream 2 sei noch einsatzbereit

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

06.10.2022 - 13:33

Erst einmal muss die CDU weg;denn die ist dem Ami am Hörigsten. Und dann müssen die Grünen weg, denn die, wissen nicht mehr was sie tun. Durch diese Grünen ist auch der Scholz eingeknickt. Man sollte die Partei als Regierung wählen, die die meisten Wählerstimmen bekommen hat, und nicht ein Konglomerat von Vollidioten.Der eine sagt Hü, der andere hot, und das 'Pferd' weiß nicht mehr was es machen soll. Die Weimarer Republik lässt grüßen. Man sieht schon, dass in Europa die Rechten kommen. Und von der Leyen, meint wirklich, diesen Trend aufhalten zu können. Zu lange hat Brüssel rumgeblödelt. Der Respekt ist verloren und der Ami steht schon in den Startlöchern. Wer Deutschland den Friedensvertrag verweigert, hat schon von vorherein vor, ein Land erpressen zu können. Der Ami hat Angst vor Russland/Deutschland, und dershalb wird Deutschland alls Pufferzone benutzt. Anstatt die Medien zugeben vom Ami erpresst zu werden, warten sie lieber auf den 'Stürmer'. Was wird der Ami denn machen wenn Nordstream II geöffnet wird, will er uns dann endlich einen Friedensvertrag geben, und das Deutsche Gold zurückgeben ! Oder will sich die Welt, weiterhin von diesem waffenstrotzenden Dämon erpressen lassen.