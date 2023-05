Die EU-Sanktionen gegen Russland treffen die europäischen Staaten weitaus mehr als Russland. Dort liegt die Inflationsrate bei 2,2 Prozent und ist damit die niedrigste ins ganz Europa. Deshalb bleibt man in Moskau gegenüber neuen Sanktionsankündigungen tiefenentspannt.

Die Führer der EU treffen sich aktuell, um über die wirtschaftliche Situation sowohl in der Gemeinschaft wie auch in den einzelnen Ländern zu beraten. Vor allem die hohe Inflation bereitet einigen von ihnen echte Kopfschmerzen. Die Verantwortlichen bei der Europäischen Zentralbank (EZB), ganz vorne dran Christine Lagarde, kriegen diese Problematin einfach nicht in den Griff, sondern versagen auf ganzer Linie. Die Inflationsraten liegen im EU-Mittel offiziell bei 5,8 Prozent. Der dort zugrunde gelegte Warenkorb beinhaltet allerdings auch Anteile an sogenannten langjährigen Gütern, wie zum Beispiel elektriche oder elektronische Haushaltsgeräte. Die Preissteigerung bei Dingen des täglichen Bedarfs liegt in vielen Ländern hingegen weit im zweistelligen Bereich, vor allen bei den Lebensmitteln.

Trotz den von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen ist dort die Inflationsrate gering. Mit 2,2 Prozent ist sie sogar die geringste in ganz Europa und auch deutlich niederiger als in den USA (4,3 Prozent) oder Japan (3,2 Prozent). Die aktuellen Zahlen für Russland legte jetzt Ministerpräsident Michail Misjustin auf den Tisch. Der entsprechende Bericht bei RT ist in Europa wegen der Zensur leider nicht abrufbar.

Mikhail Misjustin erklärte außerdem, dass die Arbeitslosenquote Russlands auf ein Rekordtief von 3,5 gesunken sei und dass die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen des Westens insgesamt »floriere«, schreibt RT.