In der vergangenen Nacht wurde unweit der russischen Stadt Pskow ein Flughafen bombardiert. Verletzt wurde niemand. Pskow liegt 600 Kilometer von der Ukraine entfernt, aber unweit der Grenze zu Estland - einem NATO-Mitgliedsland.

Russische Medien berichten von einem Drohnenangriff auf den Flughafen der nordwestlichen Stadt Pskow nahe der estnischen Grenze. Der örtliche Gouverneur sagte, das Militär hat einen Angriff auf den Flughafen weitgehend abwehren können. Er lud ein Video hoch, das einen Großbrand zeigte, bei dem auch eine Explosion zu hören war. »Das Verteidigungsministerium wehrt einen Drohnenangriff auf den Flughafen Pskow ab«, schrieb Gouverneur Michail Wedernikow auf Telegram. Unbestätigten russischen Medienberichten zufolge wurden bei dem Angriff vier Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin 76 beschädigt.

Im Zusammenhang mit dem Angriff sind aber noch einige Fragen offen, die jede Menge Brisanz enthalten. Pskow liegt mehr als 600 Kilometer von der Ukraine entfernt, aber nahe der Grenze zu Estland, einem NATO-Land. Zwar hat in vergangenen Wochen die Ukraine verstärkt waffentragende Drohnen eingesetzt, um Ziele innerhalb Russlands anzugreifen, doch eine solche Reichweite wurde bisher nicht erreicht.

Jetzt ist man sich mit der Bewertung dieses Angriffes recht unsicher. Dass Selenskij die vom Wertewesten großzügig geschenkten Waffen längst nicht mehr zur - angeblichen - Verteidigung einsetzt, hat sich längst als Lüge herausgestellt. Selenskij nutzt diese Waffen, um Ziele in Russland zu beschießen, das ist Tatsache. Aber Drohnen mit einer Reichweite von 600 Kilometern hatte die Ukraine bisher nicht im Arsenal. Was also, wenn diese Drohne NICHT aus der Ukraine, sondern von einem viel näher liegenden Ort abgeschossen wurde? Zum Beispiel aus Estland.

Vedernikov, der sagte, er sei am Tatort gewesen, fügte hinzu: »Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten.« Zum Glück, denn sonst könnte dieser Vorfall eine weitere Eskalation nach sich ziehen.