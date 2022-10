Russen: Deutschland und Russland sollten gemeinsam Nord Stream Sabotage aufklären

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Warum Deutschland nicht sofort eine Aufklärung der Nord Stream Sabotage, des größten Akts der Industriesabotage in Europa seit dem 2. Weltkrieg, anstrebt, wurde nicht klar. Was ist denn daran unklar? Jeder eingiermaßen gut informierte Normalbürger weis wer die Hintermänner dieser sog. "Regierung" sind und warum die mit Absicht unser Land gegen die Wand fahren müssen. Erpressung und Bestechung sind doch die Methoden dieser Leute im Hintrgrund. Wer da noch Fragen stellt, sollte seine Glotzkiste mit ARD und ZDF stilllegen.

06.10.2022 - 11:36

KÖNNEN UND SOLLTEN DIE USA WIRKLICH UNSERE FREUNDE SEIN ????

Der Gründer und Vorsitzende des führenden privaten US-amerikanischen Think Tank STRATFOR (Abkürzung für Stategic Forecasting Inc.) George Friedman bestätigt am 4. Februar 2015, dass die USA seit mehr als 100 Jahren die deutsch-russische Zusammenarbeit mit allen Mitteln verhindern wollen.

Dazu ist ihnen jedes Mittel recht, inclusive vorsätzlicher Lügen bis zum Krieg. Dieses Video (13 Minuten) unbedingt ansehen.

STRATFOR: US-Hauptziel seit einem Jahrhundert war Bündnis Russland+Deutschland zu verhindern ==>