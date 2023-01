Rückeroberung der Krim? USA wollen den Krieg eskalieren lassen

Kaum vorstellbar, dass Russland die Krim jemals wieder hergeben wird. Doch in Washington will man der Ukraine grünes Licht für eine Rückeroberung der Krim geben. Damit wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation.

Nach Berichten von »n-tv« und der »New York Times« bröckelt der Widerstand in Washington in Bezug auf eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine. Unter Berufung auf Regierungsquellen wird berichtet, dass der der US-amerikanische Präsident Joe Biden und seine Regierung einen Angriff der Ukraine auf die Krim nicht mehr ablehnen.

Derzeit werde diskutiert, ob US-amerikanische Raketenwerfer und Schützenpanzer den Ukrainern bei der Aktion behilflich sein könnten, um die Landbrücke zur Krim anzugreifen.

Doch jedem dürfte klar sein. Russland wird die Krim niemals aufgeben. Die Krim ist Heimat der russischen Schwarzmeerflotte. Solche Vorschläge zielen nur auf eine Eskalation ab. Die Ukrainer und Russen werden mit Menschenleben dafür bezahlen. Die Amerikaner nicht.