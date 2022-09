Roger Waters (Pink Floyd) erhält nach Kritik an Selenskij Auftrittsverbot

Roger Waters ist Mitbegründer der legendären Rock Band »Pink Floyd« (unter anderem epische Hits wie »Another brick in the wall«). Waters, Engländer, übt Kritik an Selenskijs Kriegsrhetorik, der NATO und den Waffenlieferungen an die Ukraine. Dafür erhält er jetzt ein Auftrittsverbot.

Musiker, Sportler oder Künstler, die sich nicht dem politischen Mainstream unterwerfen, werden in der heutigen Zeit im Handumdrehen ausgegrenzt. Dieses Mal trifft der Bannstrahl den Engländer Roger Waters, seines Zeichens Mitbegründer der legendären Rockband »Pink Floyd«. Politisch angepasst waren weder die Band noch Roger Waters. Ihr epischer Hit »Another brick in the wall« aus dem Jahr 1979 kritisierte scharf die Unternehmungen und Versuche, Schüler durch eine Art Gehirnwäsche »auf Linie« des damaligen politischen Mainstreams zu bringen. Auch in vielen anderen ihrer Titeln setzte sich die Band, die 2015 aufgelöst wurde, kritisch mit sozialen und politischen Themen auseinander.

Roger Waters ist sich selbst treu geblieben. In der jüngeren Vergangenheit kritisierte er scharf Selenskijs Kriegsrhetorik und -treiberei, machte die NATO für die Verschärfung der Situation verantwortlich und warf der englischen Regierung vor, dass sie mit Waffenlieferungen an die Ukraine ebenfalls einen gehörigen Anteil an der Eskalation trage.

Das blieb nicht ohne negatives Echo für Waters. Jetzt wurde gegen ihn ein Auftrittsverbot ausgesprochen. Im April des kommenden Jahres war in Krakau ein Konzert von Waters geplant. Das Konzert wurde nach Angaben der örtlichen Behörden laut Fox News abgesagt. Als Begründung führen die Veranstalter an, dass man über Waters' Ansichten über den Krieg im Donbas und der Ukraine »empört« sei.

Ausschlaggebend ist wohl ein offener Brief Waters´ an Selenskij Frau Olena Zelenska. Anfang dieses Monats schrieb Waters, dass »extreme Nationalisten« in der Ukraine »das Land in diesen katastrophalen Krieg hineingezogen haben.«