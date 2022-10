Republikanische US-Bundesstaaten verzichten auf Dienste von »BlackRock«

BlackRock ist der weltweit größte Finanzdienstleister. BlackRock unterstützt die Pläne des »Great Reset« des Weltwirtschaftsforums (WEF) von Klaus Schwab. Deswegen ziehen immer mehr republikanische US-Bundesstaaten ihr Geld von BlackRock ab.

In zwei Wochen wird das Repräsentantenhaus der USA neu gewählt. Zudem werden 35 der 100 Sitze im Senat neu gewählt. Und in 36 US-Bundesstaaten wird der Governeur neu gewählt. Alle dieser Wahlen werden mit großer Spannung erwartet. Unabhängig von den Resultaten zeigt sich aber bereits im Vorfeld dieser Wahlen die Spaltung der USA. Aus den »Vereinigten Staaten von Amerika« sind längst die »Gespaltenen Staaten von Amerika« geworden. Großen Anteil an dieser Zerrissenheit hat die vollkommen desaströse Politik der Biden-Administration. Jeden Tag wird diese Spaltung vertieft, weil Biden und seine Clique nicht in der Lage sind - oder nichts unternehmen wollen - um die entstandenen Gräben zuzuschütten. Ganz im Gegenteil: massiv wird Politik gemacht, um den »Great Reset« des Weltwirtschaftsforums (WEF) von Klaus Schwab zu unterstützen respektive voran zu treiben.

Diese Pläne stoßen insbesondere in den republikanischen US-Bundesstaaten auf Widerspruch, der sich nach und nach in Widerstand manifestiert. So gehen jetzt viele jener US-Bundesstaaten dazu über, ihr bisher vom Finanzdienstleister »BlackRock« verwaltetes Geld dort abzuziehen. »BlackRock« (Friedrich Merz von der CDU hat sich da eine goldene Nase verschafft) ist eng mit dem WEF vernetzt und fördert das »Environmental Social Governance« (ESG) System.

Mit dem ESG soll der »Great Reset«, die alles umfassende Transformation, nun auch noch »ökologisch« erfolgen; also komplett ohne fossile Energieträger. Unternehmen, die sich dieser grünen Agenda nicht unterwerfen, sollen dann boykottiert werden.

Spätestens da machen die republikanischen US-Bundesstaaten nicht mit. Sie ziehen ihr Geld von BlackRock ab. Milliarden-Beiträge werden dem Finanzdienstleister fehlen. Und dem WEF. Und dem ESG. Wenn sich diesem Schritt nach und nach immer mehr Kunden von BlackRock anschließen, dann sind die Träume der großen Transformation erst einmal ausgeträumt. Denn so viel eigenes Geld, um den Great Reset alleine zu stemmen, kann das WEF als Stiftung nicht aufbringen.