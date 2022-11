Republikaner übernehmen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus

Die Republikaner haben nun offiziell die Mehrheit im Abgeordnetenhaus übernommen. Damit stehen ab Januar Untersuchungsausschüsse zu Hunter Bidens Laptop, Anthony Faucis Corona-Politik und den Wahlunregelmäßigkeiten 2020 und 2022 ins Haus.

Sie erfahren es in Deutschland hier zuerst: Um 9:54 meldete Epoch Times aus USA, die Republikaner hätten 219 Sitze im House of Representatives, der 2. Kammer des US-Kongress erlangt. 218 sind für eine Mehrheit nötig.

Prominente Republikaner wie die Abgeordneten Jim Jordan aus Ohio und Jim Comer aus Kentucky haben für diesen Fall ab Januar eine Untersuchung von Dr. Fauci und dem Ursprung der Corona-Pandemie angekündigt. »Wir glauben, dass Dr. Fauci und (NIH Chef Dr. Francis) Collins sehr früh Schritte unternommen haben, die Untersuchungen zu behindern, und nicht ehrlich waren, wie sie unser Steuergeld ausgegeben haben, vor allem in Bezug auf das Labor in Wuhan«, sagte Comer vergangene Woche.

Führende Republikaner haben außerdem eine Untersuchung der Geschäfte von Präsidentensohn Hunter Biden angekündigt, der für unklare Dienste mindestens 5 Mio. $ aus der Ukraine und mindestens 31 Mio. $ aus China erhalten hat, wie in »Hunter Bidens Laptop from Hell« von Journalistin Miranda Devine dokumentiert. Republikaner vermuten, dass Hunter Biden lediglich als Strohmann für ausländische Interessen gedient hat, die sich den Einfluss von Joe Biden in Washington erkaufen wollten.

Bei den Gouverneurswahlen in Arizona erklärten mehrere Medien die Demokratin Katie Hobbs zur Siegerin. Immer mehr Zeugenaussagen und Videos dokumentieren, wie vorwiegend republikanische Wähler am Wahltag am Wählen gehindert wurden. Herausforderin Kari Lake (Foto oben) twitterte, »Die Bürger von Arizona erkennen Betrug, wenn sie ihn sehen.« Ob Lake die Wahl anfechten wird, war noch nicht klar. Ihre Gegnerin Katie Hobbs diente in ihrer eigenen Wahl als Wahlleiterin, trotz mehrfacher Aufrufe, sich wegen Befangenheit zurückzuziehen.