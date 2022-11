Remix: »Faeser lügt bei den Migranten-Zahlen«

Die deutsche Innenministerin Faeser (SPD) lügt bei den Migranten-Zahlen wie gedruckt. So titelt das Magazin Remix seinen entsprechenden Beitrag. Aus mutmaßlich wahlstrategischen Gründen halte Faeser die Zahlen absichtlich klein.

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser wird beschuldigt, falsche Informationen über die Zahl der Einwanderer aus der Dritten Welt verbreitet zu haben, berichtet Remix News. Die Sozialdemokratin Nancy Faeser behauptet, dass seit Jahresbeginn nur 57.647 sogenannte Flüchtlinge deutsches Staatsgebiet betreten haben. Gleichzeitig aber hat die Bundespolizei seit Januar 101.900 solcher Ausländer registriert – und die polizeiliche Zahl gilt nur für vier(!) verschiedene Bundesländer: Berlin, Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg.

Faeser wird auch vorgeworfen, bei der Zahl der Asylanträge noch mehr geschummelt zu haben. Das deutsche Migrationsamt BAMF berichtet, dass in diesem Jahr bisher 154.557 Menschen einen Asylantrag gestellt haben. Diese Zahl ist jedoch 2,7-mal höher als die vom Innenministerium angegebene Zahl.

Deutschland hat in diesem Jahr über eine Million Einwanderer aufgenommen, von denen rund 750.000 aus der Ukraine stammen und keinen Asylantrag stellen müssen. Unterdessen hält der Zustrom von Einwanderern aus Afrika und dem Nahen Osten an, was dazu führt, dass 12 der 16 deutschen Bundesländer im vergangenen Monat erklärten, dass sie keine weiteren aufnehmen können.

Die umstrittene Innenministerin, die dafür bekannt ist, eine verstärkte Zensur gegen politische Gegner von rechts zu befürworten, verteidigt jedoch »ihre« Zahlen. Nancy Faeser gibt an, dass ihre Abteilung nur über die in der Nähe der Grenze aufgegriffenen Migranten berichte und dass die Bundespolizei denselben Migranten »möglicherweise mehrfach zähle«. Allerdings würde dies nicht die Unterschiede bei den Asylanträgen in den Statistiken des BAMF erklären, schreibt Remix News.

Heiko Teggatz, Vorsitzender der Bundesgewerkschaft der Polizei, sagte der Bild-Zeitung, dass die höheren Zahlen der Polizei »genau das widerspiegeln, was mir meine Kollegen seit Monaten sagen«. Er glaubt, dass stationäre Grenzkontrollen eingerichtet werden müssen und behauptet, dass die Behörden dann »direkt an der Grenze« Asylbewerber ablehnen können, die zuvor in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben.