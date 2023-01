Razzia bei Joe Biden in Delaware: 6 weitere Geheimdokumente

Es wird eng für Joe Biden: Das Justizministerium hat Freitag sein Haus in Delaware durchsucht und weitere Geheimunterlagen gefunden. Bidens Stabsschef Ron Klain wird Berichten zufolge im Februar kündigen.

Die Razzia geschah laut Bidens Anwalt Bob Bauer mit Einverständnis des Präsidenten. Sechs weitere Dokumente mit Geheimhaltungsstufe aus Bidens Zeit als Vizepräsident wurden dabei gefunden. 25 Geheimdokumente wurden bereits im Penn Biden Center und in Bidens Privathaus in Wilmington, Delaware gefunden. Die ersten Dokumente wurden bereits vor den Wahlen am 8.11. von Bidens Anwälten gefunden, aber geheim gehalten. Es war unklar warum Biden-Anwälte ohne Geheimhaltungsstufe geschickt wurden, umhöchst vertrauliche Dokumente an sich zu nehmen.

Bidens drogenkranker Sohn Hunter, der mindestens 5 Mio. $ von der korrupten ukrainischen Erdgasfirma Burisma und mindestens 31 Mio. $ von chinesischen Staatsfirmen mit Geheimdienstverbindung erhalten hat, wohnte zeitweise auch in dem Haus in Wilmington und zahlte laut Steuerunterlagen möglicherweise seinem Vater 50.000 $ Miete im Monat. Hunter gab jedoch auch an, Eigentümer des Hauses zu sein, so Miranda Devine von der New York Post, Autorin von »Laptop from Hell«.

Der Stabschef im Weißen Haus Ron Klain wird im Februar seinen Rücktritt ankündigen, so die New York Times. Klain ist einer von Bidens engsten Vertrauten und war im Wesentlichen verantworlich, die Biden-Agenda der massiven Staatsausgaben durch den Kongress zu drücken. Ron Klain war Vorstandmitglied des Center for American Progress, das 2003 von George Soros und John Podesta gegründet wurde, und Mitglied des Globalen Gesundheitssicherheitsprojektes des World Economic Forum.