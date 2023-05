»Wir werden unseren Feinden nicht erlauben, uns Bedingungen zu diktieren«, erklärte Putin. »Russland ist eine große Nation, und wir werden unsere Interessen und unsere Souveränität um jeden Preis verteidigen.«

In einer kürzlich gehaltenen Ansprache an die in der Nähe der ukrainischen Grenze stationierten russischen Truppen erklärte Präsident Wladimir Putin, dass die Zukunft Russlands vom Erfolg seiner Soldaten in dem anhaltenden Konflikt abhängt, wie The European Conservative berichtet.

»Unsere Soldaten sind unsere Stärke und unsere Hoffnung«, erklärte Putin. »Das Schicksal unserer Nation ruht auf ihren Schultern, und ich bin zuversichtlich, dass sie aus diesem Kampf siegreich hervorgehen werden.«

Der Konflikt in der Ukraine dauert bereits seit mehreren Jahren an, wobei Russland beschuldigt wird, separatistische Rebellen im Osten des Landes zu unterstützen. Der Konflikt hat zu Tausenden von Toten geführt und die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen belastet.

In seiner Ansprache betonte Putin die Bedeutung militärischer Stärke und die Notwendigkeit, dass Russland seine Position als Weltmacht beibehält.

»Wir werden unseren Feinden nicht erlauben, uns Bedingungen zu diktieren«, erklärte Putin. »Russland ist eine große Nation, und wir werden unsere Interessen und unsere Souveränität um jeden Preis verteidigen.«

Die Ansprache stieß auf gemischte Reaktionen: Einige Russen unterstützten Putins entschlossene Haltung, andere kritisierten den anhaltenden Konflikt in der Ukraine und den Tribut, den er sowohl für die russische als auch für die ukrainische Zivilbevölkerung fordert.

»Putins Rhetorik ist gefährlich und spaltend«, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski als Reaktion auf die Rede. »Wir müssen eine friedliche Lösung für diesen Konflikt finden und dürfen die Spannungen nicht weiter eskalieren lassen.«