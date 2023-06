Professor Cornel West: Ukraine-Krieg muss beendet werden

Cornel West ist einer der führenden US-Intellektuellen afroamerikanischer Herkunft. Er ist emeritierter Professor für Theologie und afroamerikanische Studien an der Universität Princeton und Professor für Philosophie an der Harvard University. Wie »Democracy Now« berichtet , will er nun als unabhängiger Kandidat bei der nächsten US-amerikanischen Präsidentschaftswahl antreten.

Er vertritt die Meinung, dass die USA sich für ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges einsetzen sollten. In Bezug auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine erklärte er mehrfach, auch in Interviews mit anderen US-amerikanischen Zeitungen, dass die USA moralisch kein Recht hätten, Russland wegen der Intervention zu verurteilen, weil sie es selbst immer wieder tun, in Lateinamerika, im Mittleren Osten und Ost-Asien. Die USA würden immer wieder in Länder einfallen und dortige Regierungen stürzen. Wenn Kanada oder Mexiko mit Russland Bündnisse eingehen würden, würden die USA ebenfalls militärisch eingreifen, um die Stationierung von Waffen an den Grenzen zu verhindern.