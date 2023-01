Präsidenten Kroatiens und Ungarns fordern die EU auf, Souveränität zu respektieren

»Wir verurteilen die russische Aggression und den Angriff auf die Ukraine, wir stehen für die Souveränität des Landes und wir stehen für Frieden«, sagte Novák auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz im Sándor-Palast.

Die Präsidenten Koratiens und Ungarns drängen die EU, die Souveränität ihrer jeweiligen Länder zu respektieren. Dies war die einmündige Botschaft eines Treffens von Zoran Milanovic und Katalin Novák in Budapest.

»Wir verurteilen die russische Aggression und den Angriff auf die Ukraine, wir stehen für die Souveränität des Landes und wir stehen für Frieden«, sagte Novák auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz im Sándor-Palast, berichtet Hungary Today.

Die EU-Erweiterung in Richtung Westbalkan müsse fortgesetzt werden, fügte sie hinzu. Illegale Migration muss gestoppt werden, da sie eine Bedrohung für Europa darstellt.

Der kroatische Präsident brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, in Ungarn als Freund empfangen zu warden. »Die europäischen Werte sind nicht in allen Ländern gleich und nicht alle Regierungen sind gleich. Die EU kann nicht funktionieren, wenn die Brüsseler Bürokratie alles diktiert, wir müssen offen sein für Vielfalt«, sagte Milanovic. »Ich denke, eines der akutesten Probleme ist, dass ohne klare Kriterien die Mittelvergabe in der Europäischen Union vom Recht der Stärkeren entschieden wird«, betonte er.

»Wir unterstützen keine Vereinigten Staaten von Europa. Die zu enge Umarmung der EU hat die Briten aus der Union vertrieben«, warnte er.

Er sagte auch, dass er 2015 eine andere Sicht auf Migration hatte. »Kroatien muss jetzt wegen des Schengen-Beitritts seine südlichen Grenzen schützen,« fügte er hinzu.

Auf eine Frage antwortete Katalin Novák, sie habe den kroatischen Präsidenten darüber informiert, dass 150.000 Ungarn in Transkarpatien, Ukraine, leben und dass ihre Rechte beschnitten würden. Was in Transkarpatien passiert, ist inakzeptabel. Die aktuelle Version des Minderheitengesetzes sei für Ungarn nicht akzeptabel, fügte sie hinzu.

Katalin Novák sagte, dass sie bei ihrem Besuch in der Ukraine im vergangenen Jahr das Thema Minderheiten angesprochen habe. Die Ukrainer waren sich der ungarischen Sichtweise bewusst, berücksichtigten sie aber nicht. Die Präsidentin sagte, sie habe zuvor einen Brief an ihren ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj geschickt, aber bisher keine Antwort erhalten.

Milanovic sagte, es sei unverständlich, warum die EU zur Frage der Minderheiten in der Ukraine und zum harten Vorgehen gegen die Ungarn schweige.