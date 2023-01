Der fast 63-jährige Boris Pistorius soll sich als neuer Verteidigungsminister versuchen. Seine »umfangreichen« militärischen Kenntnisse beruhen auf der Ableistung seines Wehrdienstes in den frühen 1980er-Jahren. Gegenüber seinen Vorgängerinnen ist er selbst mit dem bisschen Dienstzeit noch überqualifiziert für das Amt.

Scholz hat sich wieder einmal als Zauberkünstler versucht und ein neues Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Boris Pistorius darf sich jetzt als Verteidigungsminister versuchen. Der bald 63-Jährige stammt aus Onabrück, hat - für die SPD fast schon atypisch - eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abolviert (und erfolgreich abgeschlossen). Außerdem hat er das erste und zweite juristische Staatsexamen abgelegt und für ein halbes Jahr selbst als Rechtsanwalt gearbeitet. 1991 wechselte er in den Staatsdienst, seit über 30 Jahren lässt er sein Leben also vom Steuerzahler alimentieren.

Seine »tiefgreifenden« militärischen Kenntnisse und Fähigkeiten hat Pistorius in seiner in den frühen 1980er-Jahren Aboslvierung des Wehrdienstes bei der Heeresflugabwehrtruppe in Achim erlangt. Selbstverständlich ist heute die militärische Lage ein ganz klein wenig anders als 1981. Technisch gesehen liegen ganze Zeitalter zwischen den 1980er-Jahren und der Gegenwart. Vergleicht man aber die Kenntnisse Pistorius mit seinen Vorgängerinnen, so ist er fast schon überqualifiziert für das Amt.

In einigen politischen Positionierungen wirkt Pistorius in der SPD beinahe fehl am Platze. So ist er Träger des Schlesierschildes, eine Auszeichnung der Landsmannschaft Schlesien, einem Vertriebenenverband. Er hat sich verstärkt für die Abschiebung von Gefährdern und der Bekämpfung des auf dem Koran fußenden Terrorismus eingesetzt. Anfang 2021 forcierte er sogar die Prüfung des Verbots von linken, linksextremen und linksradikalen Gruppen, vor allem die der Antifa.

Allerding fiel er in jüngerer Vergangenheit vermehrt dadurch auf, dass er immer öfter verbal reflexhaft zur »Nazi-Keule« griff, wenn es um die Auseinandersetzung mit politischen Gegnern geht. Vielleicht hat er sich gerade daurch bei Scholz in Erinnerung gebracht, der ihm nun zum Dank den Posten des Verteidigungsministerium zugespielt hat.