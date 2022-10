Pfizer-Impfstoffe gegen Corona wurde nie auf Wirkung gegen Ansteckung getestet

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Gerhard G. 13.10.2022 - 12:37 Aber der Corona-Wahn in Gernany nimmt an fahrt auf.

Wie es scheint sind wir die Corona.Enklave oin Europa.

Von denen die nach den Impfungen schrien...kein Wort zu hören (schon gestorben ?)



Und eben musste ich diese bitterePille schlucken (das ganz ironisch gemeint)

Im Zusammenhang mit der mutmaßlich geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bundesanwaltschaft eine Frau wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Sie habe eine übergeordnete Stellung im administrativen Teil jener staatsfeindlichen Gruppierung innegehabt, die im April aufgeflogen war, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.





Und wann gedenkt die Bundesanwaltschschaft gegen die Initiatoren des ganzen Impfzirkus zu ermitteln ...im Zusammenhang mit obiger Überschrift ...gibt es wieder zu viele Besserwisser ?

Roland Brehm 13.10.2022 - 12:34 Die Dummheit der Menschen ist wahrlich grenzenlos.

Die Leute haben tatsächlich in ihrer Gehirnerweichung geglaubt das sie nach der Gen-Gift-Spritze mit Teflon beschichtet sind und alle Viren an ihnen abprallen würden.

Man muß sich das geistige Niveau solcher Leute bewusst machen um die gesamtgesellschaftliche Totalverblödung zu begreifen.

Es war der selbe dumme Trick wie ihn skrupellose Versicherungsvertreter angewandt haben. Wenn Sie eine Lebensversicherung abschließen, dann sind sie gegen das Leben abgesichert. Danach wird den Leuten ordentlich Angst gemacht was alles passieren kann und schon unterschreiben selbst Achtzigjährige !

Lauterbach ist nichts anderes als ein skrupelloser Pharmavertreter, der trotz seiner psychischen Schieflagen, sehr genau weiß wieviele Menschen dabei drauf gehen oder zumindest schwer beschädigt werden, für den aber nur der Abschluß zählt. Sein Vorgänger Spahn konnte sich auf diese Weise ganz offensichtich in der teuersten Gegend Berlins, Dahlem Dorf, eine mondäne Villa kaufen.

Lauterbach hat nachweislich 800.000 Euro bekommen, dafür daß er eine positive Beurteilung des Blutfettsenkers Libobay schrieb, obwohl bei der Studie, die er selbst durchführte, meines Wissens nach, sechs Menschen an den Nebenwirkungen des Medikamentes starben. Anstatt diesen , in meinen Augen, Hochkriminellen einzulochen, macht man ihn zum Gesundheitsminister. Es ist dasselbe als würde man einen Serienvergewaltiger zum Bundesbeauftragten für seelische Gesundheit machen.

Und vergewaltigt werden die Menschen durch Zwang eine gegen Viren nichtsnutzige Staubmaske zu tragen, als Zeichen ihrer Unterwürfigkeit. U.s.w.

Wenn man sich die unzähligen Toten anschaut, die durch die Gen-Gift-Spritze ins Jenseits befördert wurden, die fast viermillionen Behandlungen wegen schwerer Nebenwirkungen, die bei den Krankenkassen abgerechnet wurden, verblasst selbst ein Vergleich mit Mengele.

Aber nur weil jeder Trottel oder wissenschaftlich desinteressierte Mediziner, jeder Verwaltungsbeamte und jeder Büttel mitgemaht haben und nach wie vor dieses perfide Spiel mitmachen, heißt das noch lange nicht das diese im Recht seien.

Unrecht wird nicht deshalb zu Recht nur weil sich genügend Leute finden die mitmachen !!

Ekkehardt Fritz Beyer 13.10.2022 - 11:51 „EU-Parlamentarier Rob Roos: Impfung als Schutz gegenüber den Mitmenschen war nicht nur eine Lüge“



sondern das Zeug wurde bewiesenermaßen so raffiniert entwickelt, dass es zur wohl auch von dem Karli gewollten Reduzierung der Deutschen "Ungeimpfte" ansteckt!!!





Weil er samt seiner aus auch meiner Sicht Kabinettsbande bedingungslos US- und damit Pentagon-hörig zu sein hat, da sie ihre aktuellen Posten sonst nie bekommen hätten?!