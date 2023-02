Pfizer-Forschungsleiter: »Es gibt Unregelmäßigkeiten bei den Menstruationszyklen«

Am Donnerstag hat Project Veritas ein neues Undercover-Video eines Gesprächs mit dem Forschungsleiter bei Pfizer Jordon Trishton Walker veröffentlicht, der zugab, dass die experimentelle mRNA-Therapie den Menstruationszyklus verändert.

Im Gespräch mit einem Undercover-Journalisten von Project Veritas gab Walker zu, dass der BioNTech-Pfizer-mRNA-Wirkstoff die Menstruationszyklen bei Frauen verändert. »Es gibt Unregelmäßigkeiten bei den Menstruationszyklen. Das muss noch untersucht werden«, so Walker, der selber Urologe ist.

»Auf die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse), die für den Hormonhaushalt zuständig ist, sollte der Impfstoff eigentliche keine Auswirkung haben. Von der Wissenschaft her sollte das eigentlich nicht passieren. Der Impfstoff sollte keine Wirkung auf den Hormonhaushalt haben.«

Am 5. August 2021 haben mRNA-Erfinder Dr. Robert Malone und Peter Navarro bereits darauf hingewiesen, dass Nebenwirkungen wie eine Veränderung des Menstruationszyklus beim mRNA-Wirkstoff nicht auszuschließen seien. Im Gespräch mit Joe Rogan am 6.2.2022 wies Malone darauf hin, dass der mRNA-Wirkstoff nicht auf Auswirkungen auf den Reproduktionszyklus untersucht worden sei. Die Warnungen wurden von der Fake News-Presse stets ohne Beweise als »Desinformation« verunglimpft.

Malone wies außerdem darauf hin, dass es zahlreiche Verbindungen zwischen der Pharma-Industrie und den Mainstream-Medien gebe. So dient der Vorsitzende der Thomson-Reuters-Stiftung James Smith auch als Pfizer-Vorstand. Der ehemalige Chef der US-Drogenaufsichtsbehörde Scott Gottlieb wechselte 2019 in den Vorstand von Pfizer.

»Ich hoffe, wir finden nicht heraus, dass das mRNA irgendwie im Körper bleibt – weil es etwas Hormonelles beeinflussen muss, um den Menstruationszyklus zu verändern«, sagte Walker.

Der Hormonhaushalt werde vom Gehirn aus gesteuert, »und der Impfstoff überquert die Blut-Hirn-Schranke nicht«, so Walker. Mehrere Pathologen, darunter Dr. Arne Burkardt, haben nachgewiesen, dass der mRNA-Wirkstoff die Blut-Hirn-Schranke überwindet.

»Ich hoffe, wir entdecken später nichts wirklich Schlimmes … Wenn etwas später rauskommen würde und es wirklich schlimm wäre?«, sagte Walker. »Dann wird es sicher Kritik am Impfdruck geben. Vor allem, weil es so viel Druck gab, sich zu impfen, vom Staat, Gesellschaftlich, in der Arbeit. Ich musste mich impfen lassen, sonst hätte ich meinen Job verloren.«

»Das Ausmaß des Skandals wäre enorm. Ich würde Pfizer von meinem Lebenslauf entfernen.«

Pfizer hat in Reaktion auf das erste Project Veritas Video eingeräumt, dass es »in einer begrenzten Zahl von Fällen« Viren verändert, »um die antivirale Aktivität in Zellen zu untersuchen.«