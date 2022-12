Pelé – Ein Genie geht dahin

Er war mehr als ein Fußballer. Er war Hoffnungsträger, Künstler und Vorbild. Als solcher bleibt er uns auf immer erhalten.

Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, der größte Fußballer aller Zeiten, ist von uns gegangen. Er starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren, wie das Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo bestätigte. Die ganze Fußballwelt ist in Trauer. Und nicht nur die Welt des Fußballs.

Wer die Fotos sieht und die Nachrufe liest, der weiß, hier ist ein Großer gegangen, einer wie es eben nur wenige gibt und immer nur wenige geben wird. Noch der Name des Krankenhauses deutet das an.

Seine Kunst, Fußball zu spielen, kennen die meisten nur noch aus der Konserve. Aber sie kennen sie und den Künstler, selbst wenn sie die Abseitsregel nicht kennen und nicht wüßten, welche drei Weltmeisterschaftstitel er mit seiner Seleção gewann. 1958 in Schweden als 17-jähriger Jüngling, 1962 in Chile und dann noch einmal 1970 in Mexico City als routinierter Meister – keiner hat den Titel so oft gewonnen. Und alle, die es versuchen und sogar der, der es schafft, werden nur wieder an diesen Einen erinnern. An Pelé.

Ja, er war ein Künstler. Deshalb steht er neben anderen Größen, deren Gesichter künstlerisches Können am Rande zur Göttlichkeit ausstrahlen; neben Albert Einstein in der Physik, Miles Davis im Jazz, Mohamed Ali in der Boxwelt, Rembrandt in der Kunst. Doch wie jeder Künstler hat er für das Erreichte geschuftet. Deshalb und nur deshalb war er erfolgreich.

An diesen Weg sollte Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, uns erinnern, wenn wir sein Lachen auf einem Foto sehen und seine Freudentränen über den so spielerisch errungenen Sieg gegen die Schweden. Die Leichtigkeit seiner Ballkunst ist das Geschenk harter Arbeit gewesen, die am Ende fast jeden belohnt und nach oben bringt, egal ob er schwarz ist oder rot oder weiß, von ganz unten kommt oder von sehr weit weg, aus den brasilianischen Slums von »Três Corações«, den Drei Herzen, dort wo Pelé vor 82 Jahren das Licht der Welt erblickte.

Als dieses Vorbild ist er von uns gegangen. Als dieses Vorbild bleibt er uns auf Ewig erhalten. Als dieses Vorbild brauchen unsere Kinder Pelé mehr denn je.