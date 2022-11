Partei von Bolsonaro reicht offiziell Beschwerde gegen Wahlergebnis ein

Nachdem wochenlang Millionen von Menschen in Brasilien gegen Wahlfälschung protestiert haben, hat nun auch die Partei von Jair Bolsonaro offiziell Beschwerde eingereicht.

Das Wahlergebnis in Brasilien hatte seit Wochen Millionen von Brasilianern aufgebracht. Denn es entsprach ganz und gar nicht dem Stimmungsbild in der Bevölkerung. Es wurden Wahlfälschung und Einflussnahme aus den USA vorgeworfen. Tag für Tag und Nacht für Nacht waren Millionen Brasilianer in fast allen großen Städten am Demonstrieren. Flaggenmeere dominierten die Straßen der großen Metropolen.

Nun hat auch die Partei von Jair Bolsonaro ganz offiziell Beschwerde gegen die Wahl eingereicht. Anlass ist unter anderem die Beobachtung, dass es vielerorts mit den Wahlmaschinen nicht ganz koscher zugegangen sein soll.

