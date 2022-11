Papst Franziskus empfängt Pro-LGBT-Pater James Marti erneut im Vatikan

Papst Franziskus empfing den Jesuitenpaterim Vatikan zu einer 45-minütigen Audienz, in der die beiden über »LGBTQ-Katholiken« diskutierten.

Der berüchtigte LGBT-Aktivist und Jesuitenpater James Martin ist erneut von Papst Franziskus in Audienz empfangen worden, wie LifeSiteNews berichtete.

Martin traf sich am Freitagmorgen mit dem Heiligen Vater, nachdem er am Donnerstag an der Vollversammlung des vatikanischen Dikasteriums für Kommunikation teilgenommen hatte, für das er seit 2017 als Berater tätig ist. Berichten zufolge sprach er 45 Minuten lang mit dem Papst, wobei die beiden unter anderem über »die Freuden und Hoffnungen, die Sorgen und Ängste von LGBTQ-Katholiken« sprachen.

»Es war ein herzliches, inspirierendes und ermutigendes Treffen, das ich nie vergessen werde«, schrieb Martin an seine über 300.000 Follower auf Twitter.

In einem Folge-Tweet sagte der prominente Priester, den Papst Franziskus kürzlich für eine weitere fünfjährige Amtszeit zum Berater des Dikasteriums für Kommunikation ernannt hat, er sei »zutiefst dankbar, den Heiligen Vater heute Morgen [11. November] im Apostolischen Palast getroffen zu haben«, und fügte hinzu, dass ihre Diskussion über die Erfahrungen von »LGBTQ-Katholiken« »von Lachen unterbrochen« war.

Es wurden keine Einzelheiten darüber veröffentlicht, was einer der beiden Kleriker während ihres Treffens gesagt hat.