Orbans Schal erzürnt die Ukraine

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban trug bei seinem jüngsten öffentlichen Auftritt einen Schal mit Großungarn als Motiv. Jetzt hat die Ukraine den ungarischen Botschafter vorgeladen, um eine Entschuldigung zu verlangen.

Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel am vergangenen Sonntag trug Viktor Orban einen Schal mit einer Flagge Ungarns als Motiv. Das an sich stellt kein Problem dar, allerdings zeigte die ungarische Flagge die Landesgrenzen, wie sie vor etwa 100 Jahren aussahen - und die weichen von den aktuellen Landesgrenzen erheblich ab. Ursprünglich ungarische Siedlungsgebiete, wie sie auch zu jener Zeit zum Land gehörten, sind heute Teile der Ukraine, Rumänien, Slowakei, Kroatien und Serbien.

Besonders pikiert zeigte man sich in Kiew. Das ukrainische Außenministerium hat nun den ungarischen Botschafter zu einem formellen Protest vorgeladen und will eine Entschuldigung von Ungarn respektive Orban verlangen. »Das Eintreten Ungarns für revisionistische Ideen trägt nicht zur Entwicklung der ukrainisch-ungarischen Beziehungen bei und entspricht nicht den Grundsätzen der europäischen Politik«, sagt der Sprecher des Außenministeriums Oleg Nikolenko.

Angeblich sollen jetzt sogar rumänische Politiker haben auf die Wahl des Schals von Viktor Orban negativ reagiert haben, eine offizielle Stellungnahme aus Bukarest gab es bisher allerdings nicht.

Im Vertrag von Trianon musste Ungarn die heutige Slowakei und die Karpatoukraine an die damals neu geschaffene Tschechoslowakei abtreten. Das Burgenland ging an Österreich, das Gebiet des heutigen Kroatien sowie die Regionen Slawonien, Međimurje, Prekmurje, Batschka und Süd-Baranya (Drávaköz) wie auch Teile des Banats gingen an das neu geschaffene Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, dem späteren Jugoslawien. Siebenbürgen mit dem Rest des Banats und mit Partium ging an Rumänien, Fiume (Rijeka) wurde ein Freistaat, bevor ess 1924 zwischen Italien und Jugolawien aufgeteilt wurde. Ungarn verlor mit diesem Diktat zwei Drittel seines Staatsgebiets.