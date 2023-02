Oberster Gerichtshof von New York: Impfverweigerer bekommen finanzielle Entschädigung

Bahnbrechendes Urteil im Bundesstaat New York: Angestellte, die wegen verweigerter Impfung entlassen wurden, bekommen Nachzahlung ihres Gehalts und müssen wieder eingestellt werden.

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York hat angeordnet, dass alle Angestellten der Stadt New York, die entlassen wurden, weil sie nicht geimpft waren, wieder eingestellt werden und eine Lohnnachzahlung erhalten, wie Fox News Headlines berichtet. Die Corona-Impfung kann die Verbreitung des Virus nicht verhindern, beschloss das Gericht.

Das Gericht entschied am Montag, dass eine Impfung nicht verhindert, dass sich eine Person mit COVID-19 infiziert oder es überträgt. Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, hatte Anfang des Jahres erklärt, seine Verwaltung werde keine Mitarbeiter wieder einstellen, die wegen ihres Impfstatus entlassen worden seien.

Die Stadt New York hatte Anfang des Jahres rund 1.700 Mitarbeiter entlassen, weil sie nicht geimpft waren, nachdem die Stadt unter dem früheren Bürgermeister Bill de Blasio eine Impfpflicht eingeführt hatte.

Viele der Entlassenen waren Polizeibeamte und Feuerwehrleute.

Der Präsident der FDNY-Uniformed Firefighters Association, Andrew Ansbro, und der Präsident der FDNY-Uniformed Fire Officers Association, Lt. James McCarthy, verurteilten Adams Anfang des Jahres, nachdem der Bürgermeister eine Ausnahme von der Impfpflicht für Sportler und Künstler zugelassen hatte, obwohl immer noch Feuerwehrleute wegen ihres Status entlassen wurden. Die beiden forderten die Stadt auf, die Ausnahmeregelung auf alle New Yorker auszuweiten.

»Wir sind hier, um zu sagen, dass wir die Aufhebung der Impfpflicht unterstützen, die der Bürgermeister am Donnerstag angekündigt hat«, sagte McCarthy. »Wir sind der Meinung, dass sie auch ausgeweitet werden sollte. Wir unterstützen die Aufhebung des Mandats für die Sportler und Künstler, die in New York City arbeiten. Wir denken, dass das Mandat auch für die Menschen, die für New York City arbeiten, verlegt werden sollte.«