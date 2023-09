Nur noch 19 Prozent mit Arbeit der Berliner Ampel zufrieden

Der ARD-Deutschlandtrend hält in seiner jüngsten Ausgabe eine veritable Ohrfeige für Scholz, Lindner und Habeck bereit: nur noch 19 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Berliner Ampel zufrieden. Das ist ein neuer Tiefstwert für die (H)Ampelmänner.

79 Prozent der Befragten des jüngsten ARD-Deutschlandtrends gaben an, dass sie mit der Arbeit der Berliner Ampel weniger respektive gar nicht zufrieden sind. 79 Prozent! Es gab zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen derart schlechten Wert für eine Bundesregierung. In einer echten, wahrhaften Demokratie würde eine Regierung mit derart schlechten Werten die Reißleine ziehen, zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen. Aber Scholz, Lindner und Habeck kleben an ihren Stühlen wie mit Pattex angebappt, wohl wissend, dass sie bei einer Neuwahl sich von den mit Steuergeldern gut gefüllten Trögen der Macht verabschieden müssten.

Das zeigen auch die Umfragewerte für die Parteien im Deutschlandtrend. Die Union steigert sich auf 29 Prozentpunkte (plus zwei Punkte) gegenüber dem vorhergehenden Trend. Nicht, weil sie durch gute Argumente überzeugt, sondern weil die Berliner Ampel weiter abschmiert. Alle drei Ampel-Koalitionäre verlieren jeweils einen Punkt und kommen auf 16 Punkte (SPD), 14 Punkte (Öko-Sozialisten) beziehungsweise 6 Punkte (Lindners Liberallalas). Für eine Regierungsbildung ist das um Längen zu wenig. Außerdem zeigen diese schlechten Werte noch eines: die Menschen im Land wollen die Berliner Ampel nicht mehr. Sie haben die Nase voll von deren Nichtskönnen, deren Streitigkeiten und deren Elementarversagen.

Die AfD steigt im Deutschlandtrend auf einen neuen Höchstwert von 22 Punkten auf Bundesebene. Außerdem steigt die Zahl derer, die sich grundsätzlich vorstellen können, die AfD zu wählen, ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von 24 Prozent. Das ist das sogenannte Wählerpotenzial, eine Art »stille Reserve«, die der Partei weiteren Stimmenzuwachs bescheren könnte.