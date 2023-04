NRW: 2022 gab es im Durchschnitt acht Vergewaltigungen pro Tag!

Wie die Bild-Zeitung berichtete, gab es 2022 allein im Bundesland Nordrhein-Westfalen fast 3000 gemeldete Vergewaltigungsfälle, das sind rund acht pro Tag und insgesamt rund 600 mehr als im Vorjahr! In 246 Fällen waren mehr als ein Täter beteiligt.

Was ist aus unserem Land geworden? Warum gibt es immer mehr jugendliche Täter? Warum gibt es immer mehr Massenvergewaltigungen, Messerangriffe, Gewalttaten?

Ist es normal, wenn zum Beispiel die Zeitung aus Wuppertal berichtet: »Syrische Kinderbande raubt Prostituierte aus«? Der jüngste Verdächtige soll erst 14 Jahre alt sein.

Hinzu kommen die Messerstechereien. Als im es Januar in Schleswig-Holstein eine Messerattacke eines Palästinensers gab, bei der mindestens zwei Personen starben und mehrere verletzte wurden, hieß es schnell, das sei ein Einzelfall. Doch wie die »Junge Freiheit« berichtete, gab es noch am selben Tag (!!!) weitere Messerattacken in Bremen, Hagen, Essen, Wiesbaden, Ravensburg, Freiburg und andernorts [siehe auch Kommentar von Alice Weidel HIER]. Man liest es in den Lokalnachrichten. Doch abends in der Tagesschau wird keine Zusammenfassung gemacht.

Die Bild-Zeitung berichtete, dass die Zahlen der Messerattacken zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen massiv zugenommen haben. Dabei soll es sich bei den Tätern immer häufiger um Minderjährige handeln [»Immer mehr Kinderverbrecher in NRW«]. 13.000 (!!!) Verdächtige sollen unter 14 Jahren alt sein!

Die Menschen im Lande spüren, dass sich etwas verändert im Lande. Frauen haben mehr Angst, abends oder nachts alleine auf die Straße zu gehen. Kinder werden häufiger zur Schule gebracht, weil man Sorge hat, dass ihnen auf dem Schulweg etwas passiert.

Wer ist dafür verantwortlich? Die Innenpolitik. Wer ist Innenminister? Nancy Faeser (SPD). Was tut sie? Nichts! Das Problem wird nicht verstanden, weil die Ampel-Regierung sich weigert, zwischen Zuwanderung und bestimmter Formen der Gewalt und Kriminalität einen Zusammenhang zu erkennen.