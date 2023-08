Die neue Regierung in Niger lehnt Versuche der USA ab, nach dem Militärputsch im Land am 26. Juli friedlich »die Demokratie wiederherzustellen«. Die US-Diplomatin Victoria Nuland bezeichnet ihr Treffen mit der neuen Regierung des Landes als »schwierig«.

Bei dem Treffen in der Hauptstadt Nimaye wurde die neue Regierung durch den Militärstabschef Moussa Salaou Barmou vertreten, während der neue Führer des Landes, General Abdourahamane Tchiani, nicht erschien. Bei dem Treffen soll Barmou deutlich gemacht haben, dass es dem Land egal sei, ob die USA infolge des Staatsstreichs Sanktionen verhängen oder die Aktien zurückziehen. »Wir wollen ihr Geld nicht.« Stattdessen soll Barmou der US-Delegation während des Treffens vorgeschlagen haben, ein Abnehmprogramm für Victoria Nuland zu finanzieren, wie aus Informationen des amerikanischen rechten Journalisten Jackson Hinkle hervorgeht.

»Der Ton dieser Gespräche war äußerst harsch und manchmal recht schwierig, da wir erneut auf eine Verhandlungslösung drängen. Es war nicht einfach, dort Gehör zu finden. Sie sind ziemlich fest davon überzeugt, wie sie vorgehen wollen, und dieser Weg steht nicht im Einklang mit der Verfassung Nigers«, sagte Nuland nach dem Treffen gegenüber Reuters und fuhr fort: »Es war heute wirklich hart und ich werde ganz offen darüber sprechen.«

Victoria Nuland ist die Außenministerin der Biden-Administration; sie prägte 2014 den Begriff »fuck the EU«.Die Formulierung wurde von Nuland gewählt, als sie in einem Telefonat erklären wollte, dass die EU sich nicht darin einmischen sollte, wen die USA in der Ukraine »in die Regierung setzen« wollen.