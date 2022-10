Niedersachsen hat gewählt

Die Niedersachsen haben ihren neuen Landtag gewählt. Ministerpräsident Weil und seine SPD wie auch der bisherige Koalititonspartner CDU verlieren deutlich. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und ist draußen. Zufriedene Gesichter bei der AfD: sie holt ein zweistelliges Wahlergebnis.

Das ganz große Beben blieb bei der Landtagswahl in Niedersachsen aus, kleinere Erschütterungen hingegen gab es einige. Die bisherige Regieerungskoalition aus SPD und CDU wurde abgestraft. Gemeinsam fahren sie einen Verlust von exakt neun Prozent ein (SPD minus 3,5 Prozent / CDU minus 5,5 Prozent). Für die CDU und ihrem Chef Althusmann sind diese Verluste aber deutlich gravierender. Denn obowhl Weil verloren hat, bleibt seine SPD stärkste Fraktion im Landtag und er kann weiter regieren - vermutlich mit den Grünen. Althusmann hat Konsequenzen aus seiner Niederlage angekündigt und will als Parteichef zurücktreten.

Die Grünen werden mit 14,5 Prozent stärker im Landtag vertreten sein als zuvor, richtige Sieger aber sind sie auch nicht. Vor drei Monaten noch lagen sie in Umfragen bei 22 Prozent. Davon sind sie deutlich entfernt. Für die FDP kam es noch schlimmer. Ihr Minus von 2,8 Prozent sorgt für einen Sturz auf 4,7 Prozent und katapultiert sie somit komplett aus dem Landtag. Wie die Linksaußen auch darf die FDP an den kommenden öffentlichen Sitzungen des Landtags lediglich auf den Zusschauerrängen teilnehmen.

Rundum Zufriedenheit herrscht bei der AfD. Sie hat ihre hausinternen Diskussionen der vorherigen Legislatur offenbar abgeschlossen und steht in Niedersachsen nach einer Wahl besser da als zuvor. Ihre 10,9 Prozent sind mehr als die größten Optimisten erwartet haben.

Nachdenklich stimmen sollte alle Parteien aber das Dessinteresse der Bürger an der Wahl. Gerade einmal 60,3 Prozent aller Wahlberechtigten haben ihr Wahlrecht wahrgenommen. Das ist ein alarmierendes Signal. Denn die Zahl der Nichtwähler liegt mit rund 2,4 Millionen über doppelt so hoch wie die Zahl der Zweitstimmen für die SPD (1,2 Millionen).

Hier die Zahlen im Überblick:

- SPD 33,4 Prozent / Minus 3,5 Prozent

- CDU 28,1 Prozent / Minus 5,5 Prozent

- Grüne 14,5 Prozent / Plus 5,8 Prozent

- AfD 10,9 Prozent / Plus 4,7 Prozent



Alle anderen Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Das vorläufige amtliche Endergebnis gibt es hier: www.landtag-niedersachsen.de/landtagswahl-2022/