Ganz besondere »Nebenwirkungen« der Sanktionen

Nie gab es so viele russische Milliardäre wie aktuell

Die EU-Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung - in einer ganz besonderen Art: niemals zuvor führte das Magazin Forbes in seiner Liste der reichsten Menschen so viele russische Dollar-Milliardäre wie aktuell. 105 sind es jetzt, im Vorjahr waren es gerade einmal 83.

Veröffentlicht: 12.04.2023 - 10:07 Uhr

von Redaktion (mk)

Jedes Jahr erstellt das US-Magazin Forbes eine Liste der reichsten Menschen auf unserem Erdball. Auch wenn diese Auflistung im Grunde genommen nur eine Spielerei ist, lohnt sich ausnahmsweise tatsächlich einmal ein Blick auf die Reichen und Superreichen. Zum Beispiel ist Musk nicht länger der reichste Erdenbürger. Er wird von dem Franzosen Bernard Arnault abgelöst. Dessen Vermögen ist von 160 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf aktuell 221 Milliarden US-Dollar angestiegen. Es ist fast schon bezeichnend, dass in der gegenwärtigen globalen Krise (wie sie von Altparteienvertreter jeglicher Couleur bei jeder Gelegenheit herbeigeredet wird) Arnault sein Geld mit Luxusgütern wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy und Christian Dior macht. Von Krisen profitieren wie immer die Reichen. Nicht minder interessant ist die Entwicklung bei den Dollar-Milliardären aus Russland, auf die die gegen ihre Heimat verhängten EU-Sanktionen Auswirkungen haben sollten. Haben sie auch, aber vermutlich ganz anders als von von der Leyen und den anderen EU-Sanktionären erwartet, erwünscht, gewollt oder erhofft. Die Zahl der russischen US-Dollar-Milliardären hat sich seit der Verhängung der EU-Sanktionen stark erhöht und aktuell eine Rekordzahl von 105 erreicht. Vor dem Beginn der Sanktionen lag sie »nur« bei 83. Unter den 30 reichsten Menschen auf unserem Globus werden auch zwei Deutsche gelistet. Auf Rang 27 ist mit einem Vermögen von knapp 43 Milliarden US-Dollar Dieter Schwarz, der Macher von Lidl und Kaufland. Zwei Plätze dahinter liegt Klaus-Michael Kühne, Eigentümer des gleichnamigen Logistikkonzerns, mit einem Vermögen von rund 39 Milliarden US-Dollar. Für einige einst reichste Menschen geht es in der Tabelle nach unten: Jeff Bezos (Amazon / 114 Milliarden US-Dollar) kann mit Mühe noch Rang Drei halten, der Impf-Oberpropagandist Bill Gates verliert nicht nur nach Zahlen (Rückgang auf 104 Milliarden US-Dollar) sondern auch nach Plätzen: er rutscht ab auf Rang Sechs.