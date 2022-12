Neues von Villarriba und Villabajo

Was tun? Die in Villarriba geltende, hochangesehene Wissenschaft verweist auf fast vergessene, heteronormative Grundrechenarten und warnt den Dorfvorstand vor einer baldigen Gasmangellage. Daher warnt dann der in Mathematik nicht so bewanderte Dorfvorstand jetzt alle Bürger vor…? Einer Gasmangellage! Vor der hatte viele Jahre zuvor auch Villabajo schon gewarnt. Das tut aber jetzt nichts zur Sache. "Man muss jetzt nach vorn schauen!", meint der Bürgermeister in Villarriba. Und da droht Gefahr. Zwar, so stellt er fest, seien alle Einwohner im Oktober/November „gut“ gewesen, vor allem das Rathaus...also vor allem das Rathaus...hätte selbstverständlich „ausreichend vorgesorgt“, aber nun müsse man eben „sparen“. Einige besonders misstrauische Villarribianer zischeln jetzt mürrisch, die im Rathaus seien womöglich Schwachköpfe. Denn hätte man dort „vorgesorgt“, müsse man ja jetzt nicht warnen. Und „gut“ seien sie vorher im Dorf auch nicht gewesen. Denn Villarriba sei irgendwie schon lange nicht mehr gut in irgendwas. Nicht in der Schule, nicht beim Digitalen und nicht im Fußball. Auch im Oktober und November beim Sparen nicht. Da war es lediglich wärmer als üblich. Logik, meinen jetzt einige, ist gar nicht so divers wie gedacht sondern mehr so stringent.