Neues Freie-Welt-Video: Der Betrug Agenda 2030

Mieten, Strom und Heizen werden unbezahlbar. Volltanken; ein voller Einkaufswagen im Supermarkt werden für Familien zum Luxus. Die Inflation frisst unsere Kaufkraft, unsere Träume und unsere Zukunft. Wir und unsere Familien können uns immer weniger leisten. Während Ihr Bankkonto geplündert wird, fließt das Geld in die Taschen der globalistischen Superreichen.

Wie kommt es dazu, dass unser Lebensstandard in den letzten Jahrzehnten so dramatisch gesunken ist?

Schuld daran ist die Aufhebung des Trennbank-Systems. Denn dadurch wurde es den globalen Großanlegern wieder möglich, private Kreditbanken zu kaufen und diese in ihre eigenen Finanzinstitute einzugliedern. Damit kamen sie geschickt und günstig an Kredit-Gelder von Zentralbanken, die eigentlich für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Aktivitäten und der Stabilisierung der Verbraucher-Preise vorgesehen sind.

Fusionierung von Finanzinstituten und Kreditbanken wurde in den USA 1933 mit dem »Glass-Steagall« Gesetz nach dem Finanzcrash und der menschlichen Katastrophe von 1929 verboten. Das Trennbanksystem sollte zukünftigen Missbrauch und die Verarmung von Millionen Menschen wieder verhindern.

Nun konnte das von der Zentralbank gedruckte Geld durch die Privaten Kreditbanken wieder direkt in die Taschen der Spekulanten fließen, anstatt in Unternehmen und private Haushalte.

Das »billige« Geld wurde damit wieder für globale Großspekulanten zum »Spielgeld«: der Geldfluss stieg ins unermessliche. Die Geldmenge wurde in den folgenden Jahre über das 9-fache erhöht. Für jeden Euro in den Händen der Bürger, flossen ca. neun Euro in Spekulation. Das verursachte die Entkopplung der Preise vom tatsächlichen Wert der Waren - wie wir im Immobilienmarkt sehen können. Das Resultat: Der Kauf eines Hauses ist für eine Familie unerschwinglich geworden.