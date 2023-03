Neue Proteste geplant: Für Fridays-for-Future geht Klimapolitik der Ampel nicht weit genug

Die Klima-Politik von Scholz und Habeck geht den Klimaschutzorganisationen nicht weit genug. Firdays-for-Future will wieder mit den Demonstrationen fortfahren.

Während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Gas- und Ölheizungen verbieten will, nachdem er bereits Deutschland vom wichtigen Erdgas aus Russland abgetrennt hat, während die EU-Bürokratie in Brüssel und die Ampel-Regierung in Berlin das Aus für Autos mit Diesel- und Benzinmotoren beschlossen haben und die Bürger in die Sanierungen ihrer Häuser neu investieren müssen, will die Klimabewegung noch einen Schritt weiter gehen.

Fridays-for-Future hat nun angekündigt, dass sie wieder auf die Straße gehen und die Proteste fortsetzen will. Denn ihr geht die Klima-Politik der Ampel-Regierung nicht weit genug. Der gescheiterte Volksentscheid in Berlin scheint sie nun zum neuen Aktionismus zu zwingen.

Also soll es in den Großstädten Freitags wieder zu großen Demonstrationen kommen. Auch die radikalen Organisationen wie »Letzte Generation« und »Extinction Rebellion« wollen ihre Aktionen fortsetzen.